JELO ZA OKRIJEPU
Bistra juha bez mesa: Sa samo par sastojaka imat ćete odličan obrok za cijelu obitelj
Bistra juha se može raditi s mesom ili bez njega. U slučaju da nemate vremena, bistra juha bez mesa je idealno jelo za okrijepu, a potrebno je samo nekoliko sastojaka.
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Glavnu ulogu će imati luk i povrće poput mrkve, krumpira i celera, a na kraju možete dodati i tjesteninu.
Bistra juha bez mesa se u prošlosti često radila jer nije bilo mesa u izobilju. Upravo zato je ova juha idealna. Brzo je gotova, ne treba puno sastojaka, a okus je vrlo sličan klasičnoj bistroj juhi. Uz to je i manje kalorična jer nema masnoće od mesa.
Sastojci:
Priprema:
Na ulju prepržite mrvu narezanu na kockice i dodajte luk narezan na veće komade. Kada omekane, dodajte krumpir narezan na male kockice, vodu, mješavinu začina, sol, papar i korijen celera ili peršina. Ako ne volite okus korijena celera ili peršina, ovaj korak možete i preskočiti.
Sve se kuha oko 30 minuta, odnosno dok povrće ne bude mekano.
Na kraju izvadite komade luka i dodajte tjesteninu za juhu poput rezanaca ili kašice. Vaša juha je gotova i spremna za posluživanje.
Dobar tek!
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