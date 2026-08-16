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JELO ZA OKRIJEPU

Bistra juha bez mesa: Sa samo par sastojaka imat ćete odličan obrok za cijelu obitelj

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N1info
|
16. kol. 2026. 21:13
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Henrique Felix/Unsplash

Bistra juha se može raditi s mesom ili bez njega. U slučaju da nemate vremena, bistra juha bez mesa je idealno jelo za okrijepu, a potrebno je samo nekoliko sastojaka.

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Glavnu ulogu će imati luk i povrće poput mrkve, krumpira i celera, a na kraju možete dodati i tjesteninu.

Bistra juha bez mesa se u prošlosti često radila jer nije bilo mesa u izobilju. Upravo zato je ova juha idealna. Brzo je gotova, ne treba puno sastojaka, a okus je vrlo sličan klasičnoj bistroj juhi. Uz to je i manje kalorična jer nema masnoće od mesa.

Sastojci:

  • 2 mrkve
  • 1 luk
  • malo povrtne kocke ili mješavina začina
  • 2 manja krumpira
  • 1,5 vode (po potrebi više)
  • pola korijena celera ili peršina
  • sol i papar
  • tjestenina za juhu

Priprema:

Na ulju prepržite mrvu narezanu na kockice i dodajte luk narezan na veće komade. Kada omekane, dodajte krumpir narezan na male kockice, vodu, mješavinu začina, sol, papar i korijen celera ili peršina. Ako ne volite okus korijena celera ili peršina, ovaj korak možete i preskočiti.

Sve se kuha oko 30 minuta, odnosno dok povrće ne bude mekano.

Na kraju izvadite komade luka i dodajte tjesteninu za juhu poput rezanaca ili kašice. Vaša juha je gotova i spremna za posluživanje.

Dobar tek!

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