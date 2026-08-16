Ide kraju natječaj za ugradnju dizala. Neki su to teže odradili: "Borili smo se 13 godina, sve smo sami platili"

"Kada smo još davnih dana, dok je još Milan Bandić bio gradonačelnik, dobili suglasnost Grada za izgradnju spremnika za kontejnere za otpad, molila sam da komisija razmotri i mogućnost ugradnje dizala i provjeri je li to omogućeno zakonima i propisima. Godinama je bilo zovi, povuci-potegni dok na kraju nismo dobili suglasnost. Bilo je mukotrpno. U takvim stvarima ne smiješ biti bezobrazan, nego jakih živaca, strpljiv i uporan", kaže naša sugovornica.