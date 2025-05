Tržnice pune ovih jagoda: Piše da su sto posto domaće, ali dolaze iz daleka

"Ljudi s terena svakodnevno nam to dojavljuju, ali nije na nama da to dokazujemo. Ispada tako da sada ne možete kupiti nijednu drugu jagodu, da su baš sve koje se prodaju 100% domaće, vrgoračke, neretvanske, zagrebačke..., a godišnje se u cijeloj Hrvatskoj proizvede jagoda dostatno za potrošnju za samo 20 dana. Ono što proizvede Vrgorac to pojede jedan kvart u Zagrebu za tjedan dana, a opet – trenutačna prodaja možda je i najgora u posljednjih 10 godina", tvrdi Franić, ističući kako je upravo mala proizvodnja dala vjetra uvoznicima da veće količine po dampinškim cijenama dovlače u Hrvatsku.