Metoda "uštedite jedan cent": Evo kako funkcionira i koliko vam novca može donijeti
Mnogi ljudi smatraju da je lakše uštedjeti novac kada slijede određenu metodu. Izazov “uštedite 1 cent” popularan je. Pokazat ćemo vam kako funkcionira.
Možda ste to i sami iskusili: Napravite velike planove, postavite ambiciozne ciljeve – i onda od toga ništa ne bude. Provedba obično ne uspije jer su odluke bile previše nerealne. Na primjer, netko tko jednostavno odluči “uštedjeti više” ne zna točno koliko novca treba izdvojiti, niti je lako pratiti svoj napredak.
Rezultat: Odustaju od štednje nakon kratkog vremena. Međutim, imate veće šanse za uspjeh ako se držite metode štednje.
Jedna od njih je izazov “uštedite 1 cent”. Ono što u početku zvuči kao vrlo mali polog može vam donijeti znatnu svotu. Pokazat ćemo vam kako funkcionira izazov štednje i koliko novca na kraju možete akumulirati, piše Fenix Magazin.
Što je izazov "uštedite 1 cent"?
Osnovna ideja je jednostavna: Obvezujete se štedjeti godinu dana, 365 dana u godini. Prvog dana odvajate samo jedan cent, a zatim povećavate svoju ušteđevinu za jedan cent svaki dan, pišu njemački mediji.
Dakle, drugog dana uštedite po dva centa, trećeg dana po tri centa i tako dalje. Nakon godinu dana uštedjet ćete znatnu svotu – bez većeg financijskog opterećenja.
Za koga je prikladan izazov “Uštedite 1 cent”?
Ova metoda štednje idealna je za ljude koji žele štedjeti polako i uz minimalan napor. Početak je jednostavan i nije zastrašujući, tako da možete brzo uspostaviti motivirajuću rutinu. Postupno povećanje znači da izazov postaje progresivno zahtjevniji – savršeno za jačanje samodiscipline.
Koliko ćete ukupno uštedjeti?
Matematika iza izazova je jednostavna: Konačni iznos je zbroj aritmetičkog niza, budući da se iznos uštede povećava za jedan cent svaki dan. Ukupan iznos na kraju godine stoga je zbroj iznosa uštede (1 + 2 + 3 + … + 365), gdje je razlika između dnevnih iznosa konstantan jedan cent.
Točnije, uštedjet ćete ukupno 667,95 € u jednoj godini.
Što trebam imati na umu?
Posebno u posljednjih nekoliko mjeseci u godini, dnevni iznosi za izazov “Uštedite 1 cent” značajno se povećavaju.
Stoga planirajte unaprijed kako biste bili sigurni da si i dalje možete priuštiti potrebne iznose pred kraj. Također je korisno postaviti plan štednje za automatski prijenos barem većih iznosa na štedni račun.
Ako vam dnevna štednja nije praktična, budite fleksibilni: možete kombinirati tjedne iznose i prenositi ih tjedno, pišu njemački mediji.
Čak i ako morate napraviti pauzu jer vam je novac potreban za nešto drugo, to nije razlog za odustajanje.
Jednostavno počnite ponovno čim prije možete. Iako nakon godinu dana nećete uštedjeti maksimalni iznos, i dalje ćete imati više nego da ste potpuno odustali.
Koje druge metode štednje postoje?
Popularna je i takozvana metoda “štednje na promet”. Neke banke nude i opcije “štednje na kusur”.
Svaki put kada kupujete debitnom ili kreditnom karticom, neparni iznosi se automatski zaokružuju i izravno prenose na vaš račun.
