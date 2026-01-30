Hrvati se sve više zadužuju: 13 posto više kredita, rastu i prekoračenja

Prekoračenja po transakcijskim računima na kraju prošle godine iznosila su oko 727 milijuna eura te su bila tek 7 milijuna ili jedan posto veća nego krajem 2024., dok su krediti po kreditnim karticama dosegnuli 573 milijuna eura i bili su za 2,8 milijuna ili oko pola posto veći nego na kraju 2024, vidljivo je iz podataka koje je objavio HNB.