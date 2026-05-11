U Kumrovcu dogovorena fazna revitalizacija Kumrovečke pruge

Državni tajnik Žarko Tušek najavio je nakon sastanka s predstavnicima lokalne samouprave i HŽ-a da će do kraja godine biti pripremljeno nekoliko varijanti revitalizacije Kumrovečke pruge, projekt će se razvijati fazno, a prva faza obuhvatila bi dionicu do Klanjca.

"U prvoj bismo fazi razvijali projekt do Klanjca, a studijska dokumentacija dala bi dinamiku i perspektivu razvoja cijelog projekta u idućim godinama", izjavio je Tušek novinarima.

Postoje izazovi vezani uz katastarske odnose na trasi pruge sa Slovenijom, no Tušek to ne vidi kao poseban problem.

"Slovenija je Hrvatskoj prijateljska država. Uvijek postoje izazovi vezani za granične teme, ali ne bih htio da nas one opterećuju", poručio je.

Tušek je dodao kako su na sastanku predstavljene mogućnosti razvoja intermodalnih usluga uz prugu, uključujući parkirališta i parkirne sustave, kako bi stanovnici sutlanskog kraja lakše koristili željeznički prijevoz.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić istaknuo je da razvijaju prigradsku željeznicu u okruženju većih gradova zbog prometnih zagušenja i troškova života, pri čemu željeznica ima važnu ulogu u povezivanju ruralnih područja s urbanim središtima.

"Tome su svjedoci gradovi Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec, pa i u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje se širimo u zaleđe Kaštela i Trogira. S većom željezničkom ponudom postaje kvalitetniji život i ljudi se zadržavaju u tim područjima", rekao je Ukić.

Govoreći o rastu interesa za željeznički prijevoz, naveo je da HŽ Putnički prijevoz bilježi kontinuirani rast broja putnika pa ih je lani bilo oko 7,5 posto više nego godinu ranije.

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović ocijenio je kako je revitalizacija Kumrovačke pruge važna za razvoj cijelog Hrvatskog zagorja.

"Znamo što se dogodi kad vlakovi prestanu voziti. U jednom trenutku prigovaramo, vlakovi su spori, ali kad prestanu voziti, onda znamo da je to problem", rekao je Gregurović.