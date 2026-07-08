Umjesto novog poreza, popularna turistička destinacija turistima nudi nešto drugo

Jedan od partnera u projektu je i easyJet holidays. Britanski turoperator inicijativu je nazvao "velikim iskorakom za regenerativni turizam" te je zajedno s tvrtkama TUI, Expedia, Jet2 i Jet2holidays potpisao memorandum o razumijevanju. Potpisivanje sporazuma podržala je i Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda (UN Tourism).