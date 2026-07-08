HOĆE LI IM USPJETI?
Umjesto novog poreza, popularna turistička destinacija turistima nudi nešto drugo
Umjesto uvođenja obvezne turističke pristojbe, Kanarski otoci pozivaju posjetitelje da dobrovoljnim donacijama podupru lokalne projekte obnove prirode i pomoći zajednicama kako bi turizam postao održiviji.
Oglas
Poznati po cjelogodišnjem suncu, blagoj klimi, plažama pogodnima za odmor i sportove na vodi te bogatoj bioraznolikosti, Kanarski otoci jedno su od najpopularnijih turističkih odredišta u Europi.
Godine 2025. španjolski arhipelag posjetilo je 18,4 milijuna turista koji su u prosjeku boravili oko devet dana. Za razliku od drugih španjolskih destinacija, poput Barcelone i šire regije Katalonije, Kanarski otoci ne naplaćuju turističku pristojbu. No uskoro će posjetitelji moći dobrovoljno uplaćivati sredstva za potporu projektima održivosti.
Vlada Kanarskih otoka, uz potporu Španjolskog turističkog ureda u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokrenula je inicijativu Canary Islands Tourism Regeneration and Nature Restoration Fund (RegNext), fond namijenjen financiranju ekoloških i društvenih projekata, piše Euronews.
Sustav će obuhvatiti otoke Tenerife, Gran Canariju, Lanzarote, Fuerteventuru, La Palmu, La Gomeru i El Hierro.
Cilj RegNexta je osigurati da prihodi od turizma pridonose očuvanju prirode, društvenom razvoju i kulturnoj baštini arhipelaga te da Kanarski otoci postanu predvodnik regenerativnog turizma i održivosti.
"U prvoj fazi RegNexta odabrat će se pet pilot-projekata – po jedan na svakom od otoka s najvećim turističkim pritiskom te jedan zajednički društveni projekt za cijeli arhipelag", priopćila je Turistička zajednica Kanarskih otoka.
"Za njihovu provedbu Komisija Saveza za regenerativni turizam osmislit će dobrovoljan, transparentan i potpuno sljediv sustav financiranja koji će omogućiti da sredstva budu izravno usmjerena na projekte obnove."
Uspješnost projekata financiranih iz RegNexta mjerit će se prema rezultatima poput smanjenja emisija, obnove staništa, oporavka ugroženih vrsta, poboljšanja krajobraza, otvaranja zelenih radnih mjesta i smanjenja siromaštva.
Prema podacima Turističke zajednice Kanarskih otoka, turizam je značajno pridonio smanjenju nezaposlenosti te danas zapošljava 280.534 osobe.
Jedan od partnera u projektu je i easyJet holidays. Britanski turoperator inicijativu je nazvao "velikim iskorakom za regenerativni turizam" te je zajedno s tvrtkama TUI, Expedia, Jet2 i Jet2holidays potpisao memorandum o razumijevanju. Potpisivanje sporazuma podržala je i Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda (UN Tourism).
"U easyJet holidaysu vjerujemo da destinacije napreduju kada turizam aktivno podupire mjesta i zajednice koje omogućuju odmor. RegNext će usmjeriti prihode od turizma u obnovu prirode, jačanje otpornosti na klimatske promjene i dobrobit lokalnih zajednica na svim otocima", poručili su iz tvrtke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas