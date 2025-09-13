Vlada: A razina kreditnog rejtinga potvrda je da Hrvatska ide dobrim putem

"Kreditni rejting na A razini potvrda je povjerenja međunarodnih financijskih institucija, kao i pozitivan signal ulagačima. To je i poruka odgovornog vođenja javnih financija, stabilnog gospodarskog rasta te učinkovite apsorpcije europskih sredstava. S&P i u ovom izvješću ističe političku stabilnost, koja je ključna za brojna ostvarenja Vlade. Cilj svih vladinih politika i dalje će biti rast životnog standarda građana, smanjenje inflatornih pritisaka i poticanje gospodarskog razvoja Hrvatske", poručio je premijer Andrej Plenković.