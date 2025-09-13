Oglas

politička stabilnost

Vlada: A razina kreditnog rejtinga potvrda je da Hrvatska ide dobrim putem

author
Hina
|
13. ruj. 2025. 09:07
14.07.2025., Zagreb - Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovic sudjelovao je na 276. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeca. Branko Bacic, Marko Primorac, Andrej Plenkovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Rejting agencija Standard & Poor’s (S&P) potvrdila je u petak kreditni rejting Republike Hrvatske na razini ‘A-’ za dugoročne i ‘A-2’ za kratkoročne obveze, uz pozitivne izglede, čime se ponovno potvrđuje međunarodno povjerenje u stabilnost hrvatskih javnih financija i pozitivne izglede gospodarskog rasta, izvijestili su u subotu iz Vlade RH.

Oglas

Vlada ističe važnost političke stabilnosti

U izvješću S&P ističe da bi se, unatoč izazovima na globalnoj razini, dobri trendovi u ekonomskim i vanjskotrgovinskim pokazateljima Hrvatske trebali nastaviti. Pozitivan izgled rejtinga ukazuje na mogućnost daljnjeg povećanja kreditnog rejtinga u budućnosti, uz nastavak fiskalne odgovornosti i provedbe reformi.

Naglašava se i da politički kontinuitet daje pozitivan zamah reformama. Navodi se pritom i važnost političke stabilnosti - koju osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a u trećem mandatu zaredom – u svrhu realizacije reformi i programskih prioriteta Vlade, stoji u priopćenju iz Vlade.

"Kreditni rejting na A razini potvrda je povjerenja međunarodnih financijskih institucija, kao i pozitivan signal ulagačima. To je i poruka odgovornog vođenja javnih financija, stabilnog gospodarskog rasta te učinkovite apsorpcije europskih sredstava. S&P i u ovom izvješću ističe političku stabilnost, koja je ključna za brojna ostvarenja Vlade. Cilj svih vladinih politika i dalje će biti rast životnog standarda građana, smanjenje inflatornih pritisaka i poticanje gospodarskog razvoja Hrvatske", poručio je premijer Andrej Plenković.

Primorac: Svjesni smo turbulentnih geoekonomskih odnosa koji utečuna rashode

U S&P-u najavljuju i nastavak snažnog rasta hrvatskog BDP-a - u ovoj godini od 3,2 posto, odnosno u prosjeku od 2,8 posto godišnje u razdoblju 2025.-2028. Pritom se ističe pozitivan doprinos realizacije reformi i ulaganja financiranih europskim sredstvima - iz Instrumenta EU-a za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a, naglašavaju iz Vlade.

Primorac: Gospodarstvo stoji na čvrstim temeljima

"Ovo je jasna potvrda da hrvatsko gospodarstvo stoji na čvrstim temeljima i da su prepoznate naše reforme, uz stabilne javne financije, snažnu europsku podršku i jasnu perspektivu gospodarskog rasta.

Svjesni smo i izazova – od turbulentnih geoekonomskih odnosa koji utječu na visinu i strukturu državnih rashoda do dugotrajno složenih demografskih kretanja – ali nastavljamo provoditi reforme u obrazovanju, zdravstvu i pravosuđu te ulagati u prometnu infrastrukturu i digitalizaciju kako bismo povećali produktivnost, osigurali dugoročnu konkurentnost te što bolju kvalitetu života", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

Teme
andrej plenković kreditni rejting

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ