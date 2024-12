Stižu odbijenice: Vlada nudi rast osnovice, dio sindikata traži “pravedne koeficijente i bolje uvjete”

Podijeli :

Vlada Republike Hrvatske sindikatima javnih i državnih službi ponudila je rast osnovice plaće od tri posto od 1. veljače i dodatnih tri posto od 1. rujna 2025. o čemu su se sindikati trebali izjasniti do danas.

“Ukupno bi paket trebao iznositi oko 297 milijuna eura i na taj ćemo način pridonijeti ekonomskom i socijalnom boljitku zaposlenih u državnim i javnim službama”, poručio je u ponedjeljak predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon sastanka s pregovaračkim timovima sindikata državnih i javnih službi.

Odbijenica iz Preporoda

U utorak ujutro predsjedniku Vlade stigla je odbijenice iz Sindikata Preporod.

“Na izjašnjavanju o prihvaćanju ponude Vlade Republike Hrvatske o Prijedlogu Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, održanom 30. prosinca 2024., članice i članovi Školskog sindikata Preporod odbili su ponudu Vlade”, kažu u priopćenju iz ovog sindikata.

Od ukupno 11 493 članova u 519 podružnica izjašnjavanju je pristupilo 8.024 ili 69,72 posto članica i članova. Za prihvaćanje ponude Vlade izjasnilo se 1.338 ili 16,67 posto članica i članova, dok se protiv prihvaćanja ponude izjasnilo 6.668 ili 83,10 posto članica i članova. nevažećih je listića bilo 18 ili 0,22 posto.

“Sukladno rezultatima provedenog izjašnjavanja, Glavno vijeće je, sukladno statutarnim ovlastima, odlučilo ne prihvatiti ponudu Vlade koja je sadržavala:

Rast osnovice za izračun plaće s 947,18 eura bruto na 975,60 eura bruto od 1. veljače 2025. te rast osnovice na 1.004,87 eura bruto od 1. rujna 2025.

Uvećanje dodatka za noćni rad s 40 psoto na 50 posto

Porast iznosa otpremnine za odlazak u mirovinu s 2 na 2,5 osnovice

Rast osnovice za izračun iznosa jubilarne nagrade s 240,00 na 300,00 eura neto

Mogućnost pregovora u 2025. o ugovaranju naknade za troškove prehrane”, poručili su iz Sindikata Preporod.

“Da bi došlo do potpisivanja Dodatka I., sukladno Zakonu o reprezentativnosti, isti treba biti prihvaćen od najmanje jednog sindikata iz najmanje 3 od 5 različitih područja i sindikati potpisnici moraju imati najmanje 50 posto od ukupno sindikalno organiziranih radnika.

Sindikalno organiziranih radnika u reprezentativnim sindikatima ima 80.009, što znači da se za potpisivanje trebaju izjasniti sindikati s najmanje 40.005 članova”, poručio je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

Potpisati neće ni Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Vladinu ponudu odbio je i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

“Na sjednici Velikog vijeća Sindikata, u ponedjeljak 30. prosinca 2024. godine, jednoglasnom odlukom odlučeno je da Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja neće potpisati Dodatak I Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Dok se iz Vlade cijelu godinu hvale, sindikati prosvjedima poručuju: “Prosječni standard građana je ispod razine pristojnog”

Veliko vijeće smatra da ponuda Vlade RH o rastu plaća za 3 posto od ožujka i 3 posto od listopada predstavlja pomak Vlade u odnosu na prethodne ponude, ali s obzirom da sindikati moraju voditi brigu o cjelini plaća svojih članova, koje ne čine samo osnovica, već i koeficijenti, Veliko vijeće je zaključilo kako bi potpisivanjem ovakve osnovice Sindikat implicitno prihvatio postojeće nepravde u novom sustavu plaća.

Naime, Veliko vijeće drži nedopustivim poziciju znanosti i visokog obrazovanja u novom sustavu koeficijenata, a koja je dovela do teških disbalansa prema drugim plaćama u javnom sektoru, kao i činjenicu da Vlada po tom pitanju 9 mjeseci nije poduzela ništa”, poručili su iz ovog sindikata.

Veliko vijeće ističe i kako Sindikat već dvije godine s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih potpuno beskorisno pregovara o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje. “I nakon izbora Ministarstvo ne pokazuje ozbiljnost i predanost u pregovorima. Kao da to nisu njihovi problemi, iako se radi o vitalnim pitanjima sustava. To je prava slika socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj, o kojemu slatkorječivo, a bez kontakta s realnošću često govore predstavnici Vlade. To je slika socijalnog dijaloga koju Sindikat ne može prihvatiti.

Veliko vijeće smatra da je nužno i hitno izmijeniti koeficijente, vratiti relativne odnose u plaćama i zaključiti kolektivni ugovor.

Da se tako nešto učinilo i ako se tako nešto učini, potpisivanje Dodatka TKU bilo bi moguće i može biti moguće. Na podlozi pravednih koeficijenata, ponuđena osnovica bi imala težinu.

Veliko vijeće iskazuje i zadovoljstvo što je Vlada RH prihvatila argumentirane sugestije Sindikata Preporod, Sindikata srednjih škola i Sindikata znanosti o mogućim katastrofalnim posljedicama sustava ocjenjivanja u obrazovanju i znanosti i od njega odustala. Navedeno pokazuje da je sindikalni angažman oko ovog pitanja bio opravdan i efikasan.

Na kraju, ohrabruje što su ovakvu ponudu odbili i svi drugi obrazovni sindikati. Posebno Sindikat hrvatskih učitelja koji je ovakvim stavom napustio politiku koja je štetila članovima sindikata. Navedeno pokazuje da u sustavu obrazovanja i znanosti postoji relevantno nezadovoljstvo koeficijentima”, poručio je glavni tajnik Matija Kroflin.

