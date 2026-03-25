Wall Street pao, cijene nafte porasle

Prije napada SAD-a i Izraela na Iran, ulagači su očekivali da će Fed ove godine kamate smanjiti u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova i to je bila glavna poluga rasta cijena dionica. No, sada se više uopće ne očekuje smanjenje kamata Feda dok ne bude jasnije kako su kriza na Bliskom istoku i rast cijena nafte utjecali na inflaciju.