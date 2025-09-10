Za sufinanciranje opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda milijun eura

Korisnik mora tijekom razdoblja od tri godine od datuma isplate potpore ispuniti određene uvjete - mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, mora dostavljati podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te ne smije na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja; promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam.