Za sufinanciranje opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda milijun eura
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javnu raspravu je uputilo nacrt prijedloga Programa potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini, vrijedan milijun eura.
Cilj programa je, kako su naveli, pružanje potpore objektima za preradu kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka, koji moraju udovoljiti zahtjevima propisanim pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, tzv. "mini siranama“ za nabavku opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda.
Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina prerade kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka te omogućilo unaprjeđenje i modernizacija mini sirana, a posljedično i očuvala proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj.
Iz Ministarstva napominju kako proizvodnja mliječnih proizvoda, posebice sira, predstavlja ključni segment poljoprivrednog sektora RH, s važnom ulogom u razvoju ruralnih područja, očuvanju tradicije i poticanju lokalne ekonomije.
Dodatna podrška proizvođačima
"Suočeni s izazovima tržišne konkurencije, promjenama u potrošačkim navikama te potrebom za modernizacijom i povećanjem kvalitete proizvodnje, mali i srednji proizvođači mliječnih proizvoda zahtijevaju dodatnu podršku kako bi unaprijedili svoje kapacitete i osigurali održivost poslovanja. Upravo zbog toga, Program potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. osmišljen je s ciljem pružanja financijske pomoći poljoprivrednim gospodarstvima i proizvođačima mliječnih proizvoda", navodi se.
Program će, kako se ističe, omogućiti ulaganja u modernu i efikasnu opremu koja doprinosi povećanju konkurentnosti, kvalitete i inovativnosti u sektoru mliječne prerade.
Također, kroz program se potiče razvoj lokalnih proizvođača, jača njihove kapacitete za plasman na tržište te doprinosi očuvanju tradicijskih proizvoda i unapređenju ruralnog razvoja.
Prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća
Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave djelatnošću prerada mlijeka na gospodarstvu, pri čemu iz Ministarstva procjenjuju da će broj korisnika biti veći od 100.
Maksimalni iznos potpore koju prihvatljivi korisnik može ostvariti iznosi 30.000 eura za vrijeme trajanja Programa.
Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u državnom proračunu, iznos potpore po korisniku će se razmjerno umanjiti.
Intenzitet potpore iznosi do 65 posto prihvatljivog troška, dok se intenzitet potpore može povećati na najviše 80 posto prihvatljivog troška za ulaganja mladih poljoprivrednika.
Program će provoditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, a detalji provedbe biti će propisani pravilnikom.
Javno savjetovanje do 9. listopada
Korisnik mora tijekom razdoblja od tri godine od datuma isplate potpore ispuniti određene uvjete - mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, mora dostavljati podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te ne smije na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja; promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam.
Ako se utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze, dužan je učiniti povrat ukupno dodijeljenih sredstava potpore.
Ukoliko korisnik potpore kroz Program nije mogao ispuniti svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, nije u obvezi povrata novčanih sredstava.
Javno savjetovanje traje do 9. listopada.
