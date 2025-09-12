Beba umrla u Slavoniji. Roditelji sami pokušali zaliječiti veliku opeklinu na leđima

"Mogu vam reći da je izvršeno prvo ispitivanje. Na tom prvom ispitivanju majka je iskazivala i odgovarala je na postavljena pitanja. Međutim, prije svega, ovo je jedna strašna tragedija, nije to nešto što je ona namjerno napravila, ona je u strašnom šoku. Roditelji su vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice", rekao je odvjetnik Zoran Mataić.