VIDEO / Sukobi s policijom, stotine uhićenih: Građani „blokiraju sve“ širom Francuske

U Nantesu na zapadu zemlje prosvjednici su blokirali autocestu tako što su zapalili gume i kante za otpad. Policija je upotrijebila suzavac da bi ih rastjerala. U jugozapadnome gradu Montpellieru policija se sukobila s prosvjednicima koji su postavili barikade da bi blokirali promet na kružnome toku. I ovdje su upotrijebili suzavac za rastjerivanje prosvjednika. Neki su isticali transparent na kojemu je pisalo: "Macrone, podnesi ostavku".