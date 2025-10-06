zlouporabA položaja i ovlasti
Bivšem gradonačelniku Splita devet mjeseci zatvora
Ivo Baldasar, nekadašnji SDP-ov gradonačelnik Splita i Špiro Cokarić, bivši šef splitske komunale, osuđeni su danas nepravomoćno na djelomičnu uvjetnu kaznu zbog dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti.
Po presudi će devet mjeseci u zatvor, a ostatak kazne od devet mjeseci neće se izvršiti ako u roku provjeravanja od tri godine ne počine novo kazneno djelo.
Na uvjetne kazne osuđeni su Damir Babić, voditelj komunalnog Odsjeka u Banovini, Jasna Parčina, ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva Mimoza, Josip Čulić, voditelj poslovanja hotela 'Luxe' te Natali Ribičić, voditeljica Pododsjeka za javne površine i Stipe Mađor, splitski poduzetnik koji stoji iza tvrtki Mađor Company i Valleus, plodouživatelja Turističke palače, piše Dalmatinski portal.
Svi su dobili po godinu dana zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od četiri godine.
Tvrtka Mimoza mora u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude podmiriti štetu u iznosu od 61.543,57 eura, a Mađorove tvrtke 8.452,14 i 7.963,37 eura. Bivši gradonačelnik Miro Buličić i Babić oslobođeni su optužbe za postavljanje ogledala i asfaltiranje ispred Buličićeve kuće, što je financirao Grad Split, a realizirao Cestar.
Nakon presude, Baldasaru nije bilo do komentara, a nešto boljeg raspoloženja unatoč oslobađajućoj presudi nije bio ni Buličić. Samo je kratko prokomentirao da je postupak trajao osam godina.
Baldasar, Cokarić i Babić osuđeni su po prvoj točki optužnice za pogodovanje hotelu 'Luxe' i trgovačkom društvu Mimoza. Na poticaj Parčine i Čulića dobili su niže račune za parkirališna mjesta, i to za razdoblje od 2014. do 2017. godine.
Prema presudi, Baldasar je nalagao da se sačine zaključci i ugovori u kojima neće biti navedena sva rezervirana parkirališna mjesta za hotel. Baldasar je dodjeljivao parkirališna mjesta po mjesečnoj naknadi znatno manjoj od one koju je kao gradonačelnik utvrdio svojim zaključkom iz srpnja 2014. za rad hotela u središnjem dijelu Splita.
Tako su Baldasar i gradski službenici omogućili Mimozi da u 2014. za potrebe hotela Luxe stvarno koristi 19 parkirališnih mjesta. Za korištenje tri nisu ugovorili plaćanje mjesečne naknade, a za preostalih 16 ugovorili su plaćanje znatno manje od već utvrđene povlaštene mjesečne naknade za rad hotela te su time Mimozi na štetu Grada Splita pribavili korist u iznosu od 70.100 kuna.
Koncem 2014. na traženje okrivljene Parčine da Split za 2015. Mimozi produlji korištenje 19 rezerviranih mjesta po znatno manjoj cijeni, Cokarić i Babić su prema dogovoru s Baldasarom, izdali prometnu suglasnost kojom dopuštaju da se ispred ulaza u hotel definiraju dva rezervirana parkirališna mjesta, iako su znali da se koriste tri parkirališna mjesta na toj lokaciji.
Zaključen je ugovor kojim Grad Split dodjeljuje dva javna parkirališna mjesta po povlaštenoj naknadi od 800 kuna premda su znali da Mimoza koristi tri mjesta. Zaključen je i ugovor za 16 mjesta za 2015. s povlaštenom mjesečnom naknadom od 100 kuna po parkirališnom mjestu, čime su Baldasar, Cokarić i Babić neugovaranjem naknade za jedno i ugovorenim plaćanjem za dodijeljena parkirališna mjesta po znatno manjoj naknadi, Mimozi na štetu Grada Splita pribavili 144 tisuća kuna.
