Bivšem gradonačelniku Splita devet mjeseci zatvora

Zaključen je ugovor kojim Grad Split dodjeljuje dva javna parkirališna mjesta po povlaštenoj naknadi od 800 kuna premda su znali da Mimoza koristi tri mjesta. Zaključen je i ugovor za 16 mjesta za 2015. s povlaštenom mjesečnom naknadom od 100 kuna po parkirališnom mjestu, čime su Baldasar, Cokarić i Babić neugovaranjem naknade za jedno i ugovorenim plaćanjem za dodijeljena parkirališna mjesta po znatno manjoj naknadi, Mimozi na štetu Grada Splita pribavili 144 tisuća kuna.