Buktinja u Zagrebu: Na Selskoj se zapalio Mercedes

Usred jutarnje špice izbio je požar na Mercedesu na zagrebačkoj Selskoj cesti. Javna vatrogasna postrojba Zagreb oko 7.20 sati dobila je više dojava građana, nakon čega je na teren odmah upućena vatrogasna ekipa.

Prva ekipa JVP-a, po dolasku je potvrdila da je požar zahvatio predio motora Mercedesa.

Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te proveli hlađenje i pregled vozila kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

Ozlijeđenih, srećom, nije bilo, javili su s terena za 24sata.

Uzrok požara zasad nije poznat, a na mjesto događaja pozvana je i policija.