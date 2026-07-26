NADLEŽNE SLUŽBE NA TERENU
Drama kod Splita: Skiper pao s katamarana, u tijeku je potraga
N1 Info
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26. srp. 2026. 11:08
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Žurne službe tragaju za skiperom koji je u nedjelju pao s charter katamarana na području Šolte.
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Dojava o nesreći zaprimljena je oko devet sati, prenosi Dnevnik.hr.
Odmah nakon dojave o događaju obaviještene su sve nadležne službe koje su upućene na područje Šolte, gdje traje potraga.
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