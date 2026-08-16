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policija uputila važna savjete

U rijeci Slunjčici utopio se državljanin Nepala

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Hina
|
16. kol. 2026. 19:06
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22.05.2022., Slunj - Rijeka Slunjcica kod Mocanovog mosta u Slunju. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Državljanin Nepala (34) utopio se u subotu navečer prilikom kupanja u rijeci Slunjčici u Slunju, izvijestila je u nedjelju PU karlovačka te pozvali kupače da slijede savjete o sigurnosti na rijekama.

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''Utopljenika su na obalu izvadili ronioci interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke te je proveden očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće'', dodali su iz policije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, policija apelira na građane da koriste uređene plaže na kojima postoji spasilačka služba te da ne skaču u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno.

''Djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe. Imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi'', kazali su.

U vodu se ne smije ulaziti pod utjecajem alkohola ili droga, neposredno nakon obroka ili nakon predugog izlaganje jakom suncu, ističu iz karlovačke policije.

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Teme
nepal policija rijeka slunjčica utapanje

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