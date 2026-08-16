Rat se preselio u zrak
Žrtve i razaranja diljem Rusije i Ukrajine: Gori Wildberries, pogođena tržnica knjiga u Kijevu
Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Rusiju od početka rata. Moskva tvrdi da su diljem zemlje oborena 822 drona, od čega je oko 600 bilo usmjereno prema moskovskoj regiji.
U napadima je, kako su objavile ruske vlasti, poginulo najmanje šest ljudi, dok su ruski napadi na Ukrajinu odnijeli najmanje pet života, prenosi BBC.
Ruski dužnosnici napad su opisali kao jedan od najvećih u dosadašnjem tijeku rata.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je prema glavnom gradu bilo usmjereno oko 600 dronova, dok je rusko ministarstvo obrane objavilo da su uništili ili presreli 822 ukrajinska drona.
Pogođeno skladište Wildberriesa
Među metama je bilo i veliko skladište ruskog internetskog trgovca Wildberries u Koledinu, južno od Moskve. Nakon udara izbio je veliki požar, a iznad objekta mogao se vidjeti gusti stup dima.
Ruske vlasti izvijestile su i o poginulima u moskovskoj regiji. U napadu dronom na kuću u Podolsku poginuo je 83-godišnji muškarac, dok je nekoliko osoba ozlijeđeno.
Najviše žrtava zabilježeno je u Rostovskoj oblasti, gdje je, prema lokalnim vlastima, poginulo pet ljudi. Napadi su oštetili kuće i drugu infrastrukturu te izazvali i požar u šumskom području.
Ukrajina je posljednjih mjeseci sve češće izvodila napade duboko unutar ruskog teritorija, nastojeći pogoditi energetsku, industrijsku i logističku infrastrukturu povezanu s ruskim ratnim naporima.
Novi udari na Ukrajinu
Istodobno, Rusija je tijekom noći izvela nove napade na Ukrajinu. Poginulo je najmanje pet ljudi, a više ih je ozlijeđeno.
U Zaporiškoj oblasti poginuli su 66-godišnji muškarac i 64-godišnja žena nakon što je vođena zračna bomba pogodila privatnu kuću. Još dvije osobe poginule su u Krivom Rihu, dok su žrtve zabilježene i u drugim područjima Ukrajine.
U Kijevu pogođena tržnica knjiga
Kijev je tijekom noći više puta bio pod uzbunom zbog ruskih zračnih napada. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je da je ozlijeđeno najmanje šest ljudi, među njima i dijete.
Među oštećenim lokacijama našla se i tržnica knjiga u četvrti Porožna. Nakon napada na tlu su ostale razbacane i spaljene knjige, dok su vatrogasci gasili požar.
Jedna od prodavačica, 69-godišnja Valentina, u ruševinama je prepoznala knjige koje su pripadale prodajnom štandu njezina supruga.
"Nikad ne mislite da će se to dogoditi baš vama", kazala je, prema izvještajima medija.
Vlasnica trgovine vinilnim pločama rekla je da je u napadu izgubila robu vrijednu oko 500.000 grivni. Među uništenim pločama, kako je navela, bilo je i rijetkih i teško zamjenjivih izdanja.
Zelenski: Rusija je ovog tjedna lansirala više od 1500 dronova
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je tijekom proteklog tjedna napadnuto 13 ukrajinskih regija. Prema njegovim podacima, Rusija je lansirala više od 1550 napadačkih dronova, gotovo 1560 vođenih zračnih bombi i 62 projektila.
Rusija tvrdi da su njezini napadi bili usmjereni na objekte povezane s ukrajinskom vojnom industrijom, uključujući postrojenja povezana s proizvodnjom projektila i dronova.
Rat sve više postaje zračni sukob
Gotovo četiri i pol godine nakon početka ruske invazije, kopnene linije bojišta mijenjaju se relativno sporo, dok obje strane sve više ulažu u napade iz zraka.
Dronovi i projektili postali su ključan dio strategije Moskve i Kijeva – od napada na vojnu i energetsku infrastrukturu do udara duboko iza bojišnice.
Istodobno, obje strane međusobno se optužuju za ugrožavanje civila. Posljednji val napada još jednom pokazuje koliko se rat posljednjih mjeseci pretvara u sve intenzivniji zračni sukob velikih razmjera.
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