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tragedija u grčkoj

U požaru na otoku Salamini kod Atene dvoje mrtvih, stotine evakuiranih

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Hina
|
16. kol. 2026. 17:32
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A helicopter drops water on a wildfire on the island of Salamina. (AP Photo/Michael Varaklas)
AP Photo/Michael Varaklas

Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su u nedjelju gotovo istodobno izbila dva požara, uzrokujući evakuaciju stotina ljudi, doznaje se od vatrogasnih službi.

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„Pronađena su dva tijela” u blizini plaže Peristerije na jugu otoka, potvrdio je pripadnik spasilačkih službi za agenciju AFP.

„Izdana je zapovijed za evakuaciju. Obuhvaćene su stotine turista i stalnih stanovnika”, izjavio je ranije glasnogovornik vatrogasaca Yiannis Artopios za državnu televiziju ERT.

Dva požara uočena su „gotovo istodobno” u dva turistički popularna područja na jugu i istoku otoka, precizirao je.

Mobilizirano je oko 150 vatrogasaca te četiri zrakoplova i šest helikoptera. Obalna straža rasporedila je pet brodova.

Otok Salamina omiljeno je odredište Atenjana tijekom odmora i vikenda.

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Teme
grčka požar požari u grčkoj

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