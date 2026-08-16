Brza akcija policije
Četvero uhićeno zbog sumnje na podmetanje požara, u istragu se uključio i USKOK
Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da bi mogle biti povezane s izazivanjem požara koji su posljednjih dana harali zadarskim krajem. Policija ih je pronašla nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju.
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Prema informacijama zadarske policije, dojava je zaprimljena sinoć nakon 20 sati. Policajci su u kratkom roku locirali sumnjivo vozilo i zaustavili ga. U njemu su se nalazile četiri osobe, koje su uhićene i privedene u službene prostorije policije.
Kako neslužbeno doznaje RTL, među uhićenima su tri hrvatska državljanina srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.
Bračni par ih navodno zatekao dok pale vatru
Prema neslužbenim informacijama, ključna je bila dojava bračnog para koji ih je navodno uočio u blizini Raštevića kod Benkovca.
Svjedoci su ih, kako se doznaje, zatekli dok su palili vatru te su odmah obavijestili policiju. Zahvaljujući dojavi, policija je brzo reagirala i pronašla vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe.
Istražitelji sada provjeravaju postoji li povezanost uhićenih s više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.
U tijeku kriminalističko istraživanje
Nad četvero uhićenih provodi se kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti njihova kretanja, kao i eventualna povezanost s izazivanjem požara.
Za sad nije poznato kakve će točno kvalifikacije policija i državno odvjetništvo staviti na teret osumnjičenima.
Prema informacijama RTL-a Danas, u slučaj se uključio i USKOK, i to zbog sumnje da bi se u pozadini moglo raditi o kaznenom djelu povezanom s terorizmom.
Istraga je u tijeku, a više informacija očekuje se nakon što policija utvrdi sve okolnosti slučaja.
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