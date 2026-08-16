Ovo je službeno najljepša pasmina pasa na svijetu, ispunjavaju najviše znanstvene standarde

Pexels

Može li se ljepota pasa izmjeriti matematikom? Prema jednoj studiji iz 2022. godine – može. Istraživači su usporedili proporcije 138 popularnih pasmina sa zlatnim rezom, a na vrhu ljestvice našao se pas kojeg mnogi možda ne bi očekivali.

Podijeli

Oglas

Zlatni rez stoljećima se povezuje s idealnim proporcijama, skladom i estetikom, a istraživači su pokušali provjeriti može li se isti matematički princip primijeniti i na pse.

Analizirali su fotografije 138 najpopularnijih pasmina te uspoređivali različite dijelove njihovih glava – duljinu njuške, položaj i razmak očiju, duljinu glave te udaljenost između očiju, vrha glave i ušiju, piše Nova.rs.

Rezultat od 100 posto predstavljao bi savršeno podudaranje sa zlatnim rezom.

Na vrhu je kern-terijer

Prema rezultatima istraživanja, najviše je bodova osvojio kern-terijer, mala škotska pasmina prepoznatljiva po čupavom izgledu i živahnom karakteru.

Ova stara pasmina postoji stoljećima, a kern-terijeri poznati su kao energični, veseli i hrabri psi. Imaju izražen lovački instinkt, mogu biti poprilično tvrdoglavi, ali su istodobno vrlo privrženi vlasnicima.

Poznati su i po glasnom lajanju, zbog čega mogu biti dobri čuvari.

U istraživanju je kern-terijer ostvario rezultat od 88,7 posto podudarnosti sa zlatnim rezom.

Drugo mjesto zauzeo je west highland white terijer

Na drugom mjestu našao se west highland white terijer, odnosno popularni westie, s rezultatom od 87,5 posto.

Ovi mali bijeli psi poznati su po vedrom i razigranom karakteru, ali i po tome što vole biti aktivni. Smatraju se jednim od druželjubivijih predstavnika terijera.

Ipak, budući da mogu biti uporni, glasni i vrlo energični, najbolje funkcioniraju uz vlasnika koji zna postaviti jasna pravila.

Border collie na trećem mjestu

Treće mjesto pripalo je border collieju, s rezultatom od 86,7 posto.

Riječ je o izrazito inteligentnoj radnoj pasmini koja je tradicionalno uzgajana za čuvanje i usmjeravanje ovaca i druge stoke. Upravo zbog toga border collie zahtijeva puno kretanja, aktivnosti i mentalne stimulacije.

Iako se dobro slaže s drugim psima i iznimno brzo uči, nije idealan izbor za vlasnike koji traže mirnog kućnog ljubimca kojem je dovoljno nekoliko kratkih šetnji dnevno.

Što je zapravo zlatni rez?

Zlatni rez matematički je odnos koji se kroz povijest povezivao s estetskim skladom i idealnim proporcijama.

Pojavljuje se u matematici, umjetnosti i arhitekturi, a osobito je popularan bio tijekom renesanse, kada su umjetnici i znanstvenici pokušavali pronaći savršene odnose u prirodi i ljudskim djelima.

U ovom istraživanju isti je princip primijenjen na proporcije psećih glava.

A koje su pasmine završile na dnu?

Ako je kern-terijer prema ovom kriteriju bio „najljepši“, neke su se pasmine našle na suprotnom kraju ljestvice.

Među posljednje tri plasirali su se ši-cu, bulmastif i francuski buldog.

Naravno, ovakva istraživanja ne mogu odrediti što je nekome doista lijepo. Ljubitelji pasa vjerojatno će se složiti da su karakter, privrženost i osobnost puno važniji od matematičkih proporcija – a svaki vlasnik gotovo će sigurno reći da je upravo njegov pas najljepši na svijetu.