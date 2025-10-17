POKRENUTA ISTRAGA
EPPO u akciji: Zbog prevare u obnovi zagrebačkog Doma zdravlja uhićene četiri osobe
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.
Oglas
Radi se o ravnateljici Doma zdravlja, njenoj zamjenici i jednom zaposeniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa.
Svi su osumnjičenici uhićeni jučer na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva od gotovo 390.000 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom, izvijestio je EPPO.
Europski istražitelji sumnjaju da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrana tvrtka. To je zatražio jedan drugi zaposlenik Doma zdravlja, trećeosumnjičenik, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika tvrtke kojemu je na kraju dodijeljen posao.
Nakon toga su u Domu zdravlja odlučili provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim tvrtkama čije im je podatke dostavio četvrto osumnjičenik.
Od pozvanih tvrtki samo je ona u vlasništvu četvrtoga osumnjičenika dostavilo ponudu, i ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s njom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade Doma zdravlja u ukupnom iznosu od preko 635.000 eura.
Ukupni iznos isplaćen je tome trgovačkom društvu, od čega preko 345.000 eura na teret FSEU i MOO te nešto više od 290.000 eura na teret Grada Zagreba, priopćio je EPPO.
Policija je izvijestila da su nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku te da nastavljaju kriminalističko istraživanje ovog slučaja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas