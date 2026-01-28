FOTO / Izgorjela pizzerija u Zagrebu
Danas oko 4.50 sati u Novom Zagrebu na Jakuševečkoj ulici iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar ugostiteljskog objekta u prizemlju stambene zgrade, objavila je policija. Riječ je o pizzeriji Doomsday.
Sve osobe koje su se nalazile u zgradi su pravovremeno i na siguran način napustile zgradu dok za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu nije bilo prisutnih osoba.
Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba dok je materijalna šteta zasad neutvrđena.
Očevid slijedi kao i kriminalističko istraživanje.
