FOTO / Izgorjela pizzerija u Zagrebu

author
Hina
28. sij. 2026. 11:28
PXL_280126_145490235
Emica Elvedji / Pixsell

Danas oko 4.50 sati u Novom Zagrebu na Jakuševečkoj ulici iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar ugostiteljskog objekta u prizemlju stambene zgrade, objavila je policija. Riječ je o pizzeriji Doomsday.

Sve osobe koje su se nalazile u zgradi su pravovremeno i na siguran način napustile zgradu dok za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu nije bilo prisutnih osoba.

Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba dok je materijalna šteta zasad neutvrđena.

Očevid slijedi kao i kriminalističko istraživanje.

Teme
pizzerija požar

