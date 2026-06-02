RAT OSTAVIO TRAGA
Što se događa s Dubaijem? Iako na prvu sve izgleda kao prije, turistička velesila ima ozbiljan problem
Promet se ponovno pojačava u Dubaiju, restoranski stolovi se pune, a zračni promet uglavnom se vratio u normalu. Na prvi pogled, život u turističkoj velesili Zaljeva izgleda gotovo uobičajeno.
No ispod površine grad se suočava s težom stvarnošću - iako infrastruktura ponovno funkcionira, povjerenje se nije vratilo istom brzinom. Hoteli, zrakoplovne kompanije i ugostiteljski sektor sada rade više nego ikad kako bi uvjerili posjetitelje da se vrate, piše CNN.
Desetljećima je Dubai gradio svoj globalni turistički brend na obećanju koje je malo koja destinacija na Bliskom istoku mogla ponuditi: stabilnosti. Čak i kada su sukobi buknuli diljem regije, emirat je ostajao luksuzno sigurno utočište i učinkovito globalno tranzitno središte za međunarodne putnike.
No nekoliko mjeseci nakon sukoba s Iranom, koji je poremetio zračni promet iznad Zaljeva i doveo do napada dronovima na neke od najprepoznatljivijih dubajskih znamenitosti, grad se suočava s jednim od najvećih izazova u svojoj modernoj povijesti dok pokušava obnoviti povjerenje putnika i oživjeti turistički sektor koji je dugo bio jedan od temelja njegova gospodarstva.
Za mnoge stanovnike svakodnevni život se vratio u normalu. Napadi dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate i dalje se povremeno događaju, ali masovna upozorenja koja su obilježila početak sukoba više nisu prisutna.
Povratak zabavljača
Ljudi rjeđe izlaze jer su mnogima plaće smanjene, a troškovi života nastavljaju rasti nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Cijene hrane i goriva znatno su porasle.
Nekoliko zapadnih vlada i dalje održava upozorenja za putovanja. Australija savjetuje svojim građanima da ne putuju preko zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kanada i dalje preporučuje izbjegavanje svih putovanja u UAE, dok Sjedinjene Američke Države pozivaju putnike da preispitaju potrebu putovanja u tu zemlju. Iako se većina letova ponovno odvija, stručnjaci iz industrije upozoravaju da bi obnova povjerenja mogla biti mnogo teža od ponovnog uspostavljanja zračnih ruta.
Turista ima, ali nisu isti kao prije
Posjetitelji iz zemalja poput Rusije i Libanona čine se uglavnom nezabrinutima zbog situacije, budući da im UAE predstavlja relativno sigurno utočište u usporedbi s domovinom.
Fatma Ammar živi u Bejrutu i došla je u Dubai posjetiti svoja dva sina tijekom islamskog blagdana Kurban-bajrama. „Dubai mi i dalje djeluje kao puno sigurnije mjesto od Bejruta“, rekla je. „Način na koji su UAE upravljali ratnom situacijom ulijeva povjerenje i ovdje se osjećam iznimno sigurno u usporedbi s domom. Nažalost, navikla sam na rat pa me ovakva situacija ne bi spriječila da posjetim svoje sinove.“
Ipak, regionalni sukob ostavio je trag. Dok je hotel Fairmont The Palm već sanirao manju štetu nastalu u napadima dronovima i sada pokušava privući goste posebnim ponudama, druge znamenitosti, poput Burj Al Araba, zatvorene su zbog „obnove“.
U Međunarodnoj zračnoj luci Dubai više od 40 zrakoplovnih kompanija i dalje posluje, a tranzitni putnici nastavljaju održavati promet u nekada najprometnijem svjetskom zračnom čvorištu, premda u manjem broju. Zračna luka također je bila meta u ranim fazama sukoba s Iranom, no putnici danas ne mogu vidjeti nikakve tragove štete.
"Mislim da je to stvorilo oklijevanje, a ne temeljno narušilo povjerenje u same UAE. Međunarodna javnost često promatra Bliski istok kao jednu široku regiju, umjesto da razlikuje države, i ta percepcija prirodno utječe na odluke o putovanju. Međutim, UAE nastavlja pokazivati stabilnost, snagu infrastrukture i kontinuitet poslovanja. Zračne luke, hoteli, restorani i atrakcije i dalje su potpuno funkcionalni", rekao je Naim Maadad, osnivač i izvršni direktor tvrtke Gates Hospitality, te dodao:
"Veći izazov je psihološki. Savjeti za putovanja, ograničenja osiguranja i međunarodni naslovi neizbježno utječu na ponašanje potrošača, čak i ako je stvarnost na terenu sasvim drugačija. Turistički sektor stoga mora raditi više kako bi prenio poruku sigurnosti, transparentnosti i povjerenja, a da pritom ne djeluje kao da odbacuje širu regionalnu osjetljivost. Istodobno, stanovnici su postali oprezniji s diskrecijskom potrošnjom, pa se pritisak osjeća s obje strane."
