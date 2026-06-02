Objavljeni šokantni podaci o bogaćenju Orbanove obitelji
Tvrtke povezane s članovima obitelji bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana isplatile su od 2010. do 2026. godine više od 64 milijuna eura dividendi, pokazuje analiza mađarskog ekonomskog portala G7.
Prema njihovim izračunima, kompanije povezane s Orbanovom djecom i njegovim ocem isplatile su ukupno 64,15 milijuna eura (oko 25 milijardi forinti) kroz dividende tijekom 16 godina njegove vlasti.
Najveći pojedinačni iznos ostvario je Orbanov otac Győző Orbán, koji je iz svojih rudarskih tvrtki primio više od 31,3 milijuna eura dividendi.
Dodatnih 3,6 milijuna eura zaradio je preko poduzeća koja posluju u sektorima brodarstva i nekretnina, pa je njegov ukupni prihod od dividendi dosegnuo gotovo 34,9 milijuna eura, javlja N1 Srbija.
Bogati zet Istvan Tiborcz
Sličnom temom bavio se i mađarski portal HVG, koji navodi da je Orbanov zet István Tiborcz između 2015. i 2026. godine primio više od 29,2 milijuna eura dividendi iz kompanija u svom vlasništvu. Većina prihoda dolazi iz grupacije BDPST Group, koja ulaže u turizam, nekretnine, financijski sektor i logistiku.
HVG ističe kako je krovna kompanija BDPST na kraju 2025. godine raspolagala s gotovo 133,4 milijuna eura zadržane dobiti, što znači da bi Tiborcz u budućnosti mogao ostvariti još znatno veće isplate od dosadašnjih.
Prema financijskim izvješćima za 2025. godinu, holding BDPST Zrt. ostvario je dobit od gotovo 6,9 milijuna eura, koja nije isplaćena kroz dividende.
Posao ide i kćeri Rahel Orban, ali...
Dobro je poslovala i marketinška agencija BDPST Koncept Kft., u kojoj je jedna od direktorica Orbanova kći Ráhel Orbán. Prihodi tvrtke porasli su na 3,6 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila oko 316 tisuća eura.
Nakon višegodišnjih gubitaka, pozitivan rezultat prvi je put ostvarila i tvrtka TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., koja upravlja luksuznim hotelom BOTANIQ Castle u mjestu Tura. Tvrtka je prošlu godinu završila s dobiti od oko 151 tisuću eura, iako je prethodnih pet godina akumulirala gubitke veće od 3,3 milijuna eura.
Ipak, dio kompanija povezanih s obitelji Orban i dalje posluje s gubitkom. Tvrtka Odu Store Kft., koju je 2021. osnovala Ráhel Orbán, prošle je godine zabilježila gubitak od oko 549 tisuća eura. Od osnutka je akumulirala više od 1,2 milijuna eura minusa, koji je djelomično pokriven financijskom injekcijom iz suprugova BDPST-a.
Tvrtka u Srbiji poslovala s gubitkom
Među inozemnim ulaganjima BDPST Groupa, tvrtka BDPST Serbia d.o.o. 2025. godinu završila je s gubitkom od oko 31 tisuću eura.
Riječ je o podružnici investicijske grupacije Istvána Tiborcza koja u Srbiji ulaže u poslovne nekretnine i upravlja poslovnim parkovima. Forbes Srbija ranije je objavio da je preko fonda Diófa Fund Management postala vlasnik 11 poslovnih zgrada na Novom Beogradu i pet poslovnih parkova.
U gubicima i druge međunarodne kompanije Orbanovih
Gubitke su prošle godine zabilježile i druge međunarodne kompanije iz sastava BDPST Groupa. BDPST Poland Kft. poslovao je s minusom od oko 7.700 eura, dok je BDPST Iberia Kft. ostvario gubitak od gotovo 434 tisuće eura. BDPST International Kft. također je završio godinu u minusu od oko 49 tisuća eura, uz prihod od približno 239 tisuća eura.
Jedina inozemna kompanija grupacije koja je ostvarila značajniju dobit bila je Prisuro Vagyonkezelő Kft., koja upravlja imovinom vrijednom oko 58,5 milijuna eura. Nakon gubitka iz 2024. godine, tvrtka je 2025. ostvarila dobit od približno 1,13 milijuna eura.
