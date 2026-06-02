zločinačko udruženje

Akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja u Zagrebu i još dvije županije

N1 Info
02. lip. 2026. 09:41
Na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u tijeku je akcija uhićenja više navodnih članova skupine osumnjičene zbog nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora, izvijestio je Uskok.

Uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa, po nalogu Uskoka, provode Policijska uprava zagrebačka i koprivničko-križevačka u suradnji sa Carinskom upravom.

„Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja”, izvijestio je Uskok ne otkrivajući detalje.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku hoće li protiv njih pokrenuti istragu i predložiti određivanje istražnog zatvora.

