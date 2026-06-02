stanje Klobučarićevog trga

Rinčić: "Svi smo svjesni da je sanacija potrebna, ali imamo različite stavove što tko treba poduzeti"

Hina
02. lip. 2026. 16:03
Iva Rinčić
Nel Pavletic/PIXSELL

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je u utorak da je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za idejni projekt za izgradnju nove zgrade Osnove škole "Fran Franković", koju nije moguće obnoviti.

Ministarstvo je dalo suglasnost te se može pokrenuti izrada cjelovite projektno-tehničke dokumentacije. Postojeća zgrada škole na Drenovi će se srušiti jer je procijenjeno da nije u stanju pogodnom za obnovu, te će se izgraditi potpuno nova građevina, rekla je Rinčić na konferenciji za novinare.

Nakon provedenog natječaja, za izvođača ovog posla odabrana je arhitektica iz Vukovara Tatjana Ostojić Danilović, temeljem najniže ponude, te će se s njom sljedećeg tjedna potpisati ugovor, najavila je gradonačelnica. 

Škola će imati 25 učionica za do 28 učenika, četiri učionice za posebne nastavne programe te manju školsku sportsku dvoranu.

Upitana za stanje Klobučarićevog trga, kojeg je Grad zatvorio prošlog tjedna zbog opasnosti od urušavanja krovne plohe podzemne garaže koja čini plohu trga, Rinčić je kazala da je je održan sastanak s predstavnicima tvrtke Best In Parking, vlasnikom podzemne garaže, koji su izrazili nezadovoljstvo odlukom o zatvaranju trga.

"Svi smo svjesni da je sanacija potrebna, ali imamo različite stavove što tko treba poduzeti", kazala je gradonačelnica.

Odluku o tome je li garaža sigurna treba donijeti građevinska inspekcija, a ona je može i zatvoriti.

"S građevinskom inspekcijom zadnji sastanak smo održali prije konferencije za medije na kojoj smo izvijestili da zatvaramo trg. Dostavili smo im još jednom sve elaborate i dokumentaciju i apelirali na njih u vezi s ažurnošću. Oni imaju svoje rokove i sigurno nije lako s obzirom na nedostatak građevinskih inspektora. Sada je to njihova nadležnost i odgovornost", rekla je Rinčić.

