postavljena bodljikava žica
Izbili prosvjedi zbog projekta Trumpova zeta na Jadranu: Želi izgraditi luksuzno odmaralište
Situacija s projektom eskalirala je nakon što su investitori postavili velike ograde s bodljikavom žicom te time onemogućili pristup plaži
Projekt luksuznog turističkog naselja povezan s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, našao se pod istragom tužitelja za borbu protiv korupcije u Albaniji.
Kako navodi Politico, riječ je o projektu koji obuhvaća nenaseljeni jadranski otok Sazan te nekoliko stotina hektara zaštićenog područja Vjosa-Narta. Posebni ured za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) potvrdio je u ponedjeljak da je otvorio istragu o kontroverznim promjenama statusa zaštite područja i vlasništva nad zemljištem, čime je omogućen turistički razvoj, piše Dora Taslak za Večernji list.
Kushner vodi privatnu investicijsku tvrtku Affinity Partners te posjeduje portfelj nekretnina procijenjen na više milijardi dolara. Također, obnaša dužnost Trumpova posebnog izaslanika te sudjeluje u diplomatskim pregovorima. U kolovozu 2024. godine, predstavio je planove prema kojima bi Affinity Partners pretvorio područje u Albaniji u luksuzno turističko naselje, a početkom 2026. posjetio je lokaciju sa svojom suprugom Ivankom Trump.
Albanski premijer Edi Rama potvrdio je ranije za Politico da su pregovori između vlade i Kushnera još uvijek u tijeku te da projekt predviđa izgradnju 10.000 hotelskih soba. Rama je, govoreći pred albanskim zastupnicima, odbacio tvrdnje da projekt zadire u zaštićeni prirodni rezervat.
Situacija s projektom eskalirala je nakon što su investitori postavili velike ograde s bodljikavom žicom te time onemogućili pristup plaži. To je krajem svibnja dovelo do prosvjeda građana i ekoloških organizacija koji su rezultirali incidentima i uhićenjima. Na društvenim mrežama širi se snimka na kojoj pripadnici privatnog osiguranja navodno fizički napadaju jednog prosvjednika, dok drugi prosvjednici pokušavaju zaustaviti radove. Prosvjednici traže obustavu projekta, zaštitu područja te ostavku premijera.
🚨🇦🇱BREAKING: Thousands marched through Tirana, Albania, for a second day of protests against the controversial Trump-Kushner-linked resort project in southern Albania, demanding transparency and accountability#Albania pic.twitter.com/awOQ6n9mzG— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 1, 2026
