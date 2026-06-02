Izbili prosvjedi zbog projekta Trumpova zeta na Jadranu: Želi izgraditi luksuzno odmaralište

Situacija s projektom eskalirala je nakon što su investitori postavili velike ograde s bodljikavom žicom te time onemogućili pristup plaži. To je krajem svibnja dovelo do prosvjeda građana i ekoloških organizacija koji su rezultirali incidentima i uhićenjima. Na društvenim mrežama širi se snimka na kojoj pripadnici privatnog osiguranja navodno fizički napadaju jednog prosvjednika, dok drugi prosvjednici pokušavaju zaustaviti radove. Prosvjednici traže obustavu projekta, zaštitu područja te ostavku premijera.