Hrvoje Petrač danas izlazi iz Remetinca?

Nakon što se u srpnju sam pojavio na vratima Remetinca, Petraču je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. U petak je kao zamjenu za istražni zatvor ponudio jamčevinu od milijun eura, što je sud prihvatio. Ta jamčevina je vinarija njegova sina Nikole Petrača, koja je u ovom postupku već jednom nuđena kao jamstvo u zamjenu za istražni zatvor, no taj put Saši Pozderu. Sud je tada taj prijedlog odbio, no u slučaju Hrvoja Petrača ga je prihvatio, a da bi Petrač mogao iz Remetinca, potrebno je bilo da sud upiše zabilježbu na vinariju njegova sina.