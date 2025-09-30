afera mikroskopi
Hrvoje Petrač danas izlazi iz Remetinca?
Na slobodi će biti dok ne bude pozvan na izdržavanje kazne, što će vjerojatno biti za nekoliko mjeseci, a kada stupi na izdržavanje kazne, jamčevina će mu biti vraćena.
Oglas
Nakon što je prošli petak priznao ono za što ga USKOK tereti u aferi Mikroskopi, te nakon što je osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora i plaćanje novčane kazne od 300.000 eura, Hrvoje Petrač će vjerojatno danas izaći iz Remetinca. U kojem je od polovine srpnja, kada se sam pojavio na vratima zagrebačkog zatvora. I to nakon što je od studenog 2024., kada je istraga u aferi Mikroskopi, pokrenuta, bio nedostupan, podsjeća Večernji list.
Nakon što se u srpnju sam pojavio na vratima Remetinca, Petraču je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. U petak je kao zamjenu za istražni zatvor ponudio jamčevinu od milijun eura, što je sud prihvatio. Ta jamčevina je vinarija njegova sina Nikole Petrača, koja je u ovom postupku već jednom nuđena kao jamstvo u zamjenu za istražni zatvor, no taj put Saši Pozderu. Sud je tada taj prijedlog odbio, no u slučaju Hrvoja Petrača ga je prihvatio, a da bi Petrač mogao iz Remetinca, potrebno je bilo da sud upiše zabilježbu na vinariju njegova sina.
Ta zabilježba je garancija da Petrač neće pobjeći, jer bi u protivnom njegov sin ostao bez vinarije. Uglavnom, zabilježba suda je u zemljišnim knjigama upisana u ponedjeljak pa se sada treba zakazati ročište na kojem će Petrač obećati da neće bježati, nakon čega će mu istražni zatvor i formalno biti ukinut. Na slobodi će biti dok ne bude pozvan na izdržavanje kazne, što će vjerojatno biti za nekoliko mjeseci, a kada stupi na izdržavanje kazne, jamčevina će mu biti vraćena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas