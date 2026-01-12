Oglas

Incident u hotelu Porin u Zagrebu: Ruskinja dildom udarala zaštitara

N1 Info
12. sij. 2026. 10:43
Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.

Dvoje stranaca, 38-godišnja Ruskinja V.A. i 32-godišnji A.S. uhićeni su na Božić u Prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila Porin u Zagrebu zbog narušavanja javnog reda i mira, piše Jutarnji list.

Žena je vikala na zaštitare, vrijeđala ih i omalovažavala. Zatim je iz torbe izvadila umjetno spolovilo s kojim je tukla zaštitare. Nije se zaustavila na tome, divljala je i na parkiralištu, a zatim i kod recepcije azila gdje je rukama udara po pultu.

Sve je to mobitelom snimao A.S., tražitelj azila, unatoč upozorenju da je snimanje zabranjeno. Uz to je i vrijeđao zaštitare. Policija je uhitila dvoje stranaca, a zbog kršenja javnog reda i mira Božić i Štefanje proveli su u policijskoj postaji.

Sud ih je kaznio s 30 dana uvjetnog zatvora s jednogodišnjim rokom provjeravanja.. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.

Incident u azilu Narušavanje javnog reda i mira

