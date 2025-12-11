Iz mržnje napao Indijce u Zagrebu, mlatio ih, pokrao im novce i bicikle

Tužiteljstvo je izvijestilo da je s ciljem protupravnog prisvajanja tuđih stvari, u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku, prišao žrtvama državljanima Indije, koji su obavljali posao dostave na električnim biciklima, pri čemu ih je fizički napao udarajući ih više puta u predjelu glave te od njih uzeo i za sebe zadržao električne bicikle i određeni novčani iznos.