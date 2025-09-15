Izdali upozorenje građanima: Ako vidite ove novčanice odmah obavijestite policiju

Najčešće su se krivotvorile 50-euro novčanice, koje su činile čak 38% svih zaplijenjenih krivotvorina. Slijede ih 10- i 20-euro novčanice sa zajedničkim udjelom od 28%, što predstavlja pad u odnosu na prethodnu godinu, kada su činile 37% svih krivotvorina.