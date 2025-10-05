Izvršen očevid
Kod Ogulina poginuo 19-godišnji vozač
Kod Ogulina poginuo je 19-godišnji vozač kad je zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika, izvijestila je u nedjelju popodne Policijska uprava karlovačka nakon očevida.
Teška nesreća dogodila se u nedjelju na županijskoj cesti kod Jasenka na ogulinskom području gdje se 19-godišnji vozač automobila ogulinskih registracija kretao u smjeru Drežnice.
Cesta je bila mokra i skliska, a vozač je izgubio nadzor nad automobilom pri izlasku iz lijevog zavoja. U nekontroliranom kretanju vozilom prešao je na lijevu kolničku traku, potom na desnu, a zatim je izletio udesno izvan kolnika i udario u stablo.
Od zadobivenih ozljeda 19-godišnjak je poginuo na mjestu nesreće, izvijestili su iz policije te dodali da mladi vozač nije koristio sigurnosni pojas.
