Kod Ogulina poginuo 19-godišnji vozač

author
Hina
|
05. lis. 2025. 19:18
Kod Ogulina poginuo je 19-godišnji vozač kad je zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika,  izvijestila je u nedjelju popodne Policijska uprava karlovačka nakon očevida.

Teška nesreća dogodila se u nedjelju na županijskoj cesti kod Jasenka na ogulinskom području gdje se 19-godišnji vozač automobila ogulinskih registracija kretao u smjeru Drežnice.

Cesta je bila mokra i skliska, a vozač je izgubio nadzor nad automobilom pri izlasku iz lijevog zavoja. U nekontroliranom kretanju vozilom prešao je na lijevu kolničku traku, potom na desnu, a zatim je izletio udesno izvan kolnika i udario u stablo.

Od zadobivenih ozljeda 19-godišnjak je poginuo na mjestu nesreće, izvijestili su iz policije te dodali da mladi vozač nije koristio sigurnosni pojas.

