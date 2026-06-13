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LAŽIRAO BROJKE

Koprivnica: Zaposlenik oštetio tvrtku za više od 1,8 milijuna eura

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Hina
|
13. lip. 2026. 10:41
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Euro
Ilustracija / Unsplash

Koprivničko-križevačka policija osumnjičila je 47-godišnjaka da je s računa tvrtke, čiji je bio zaposlenik, na privatne račune isplatio više od 1,8 milijuna eura, lažno prikazujući u poslovnim knjigama da je novac potrošen u poslovne svrhe.

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Terete ga da je kao zaposlenik tvrtke s koprivničko-križevačkog područja na privatne račune isplatio 1.884.000 eura u više navrata od 2017. do kraja 2025., oštetivši tvrtku za taj iznos.

Osim zbog zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju sumnjiče ga i za krivotvorenje službene ili poslovne isprave jer je uplate u poslovnim knjigama tvrtke knjiženjem lažno prikazao da su utrošene u poslovne svrhe.

Zbog sumnje u počinjenje tih kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija.

Teme
koprivnica korupcija krađa policija

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