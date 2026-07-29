CL-415
Hrvatska poslala drugi kanader u Francusku
Drugi protupožarni zrakoplov kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) s dvije posade pripadnika Oružanih snaga RH upućen je u srijedu u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).
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Riječ je o rotaciji zrakoplova i posada, odnosno nastavku angažmana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u pružanju humanitarne pomoći Francuskoj Republici.
Zrakoplov je u 13,25 sati poletio iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, nakon što je Francuska Republika zatražila produženje pružanja pomoći u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.
Na temelju odluke Vlade RH, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Francusku. Vlada je, zbog zahtjeva Francuske za produženjem pomoći i potrebe rotacije, odobrila korištenje jednog zrakoplova kanader CL-415 s dvije posade pripadnika Oružanih snaga RH.
Iz MORH-a ističu da, u skladu s člankom 56. stavkom 1. Zakona o obrani, Oružane snage RH mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke Vlade, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike.
Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen rekao je kako je sudjelovanje hrvatskih pilota, tehničara i zrakoplova Canadair CL-415 u gašenju požara u Francuskoj još jedna potvrda spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Republike Hrvatske da pruže pomoć saveznicima u kriznim situacijama i prirodnim katastrofama te je posadama poželio uspješno izvršavanje zadaća, siguran let i sretan povratak u Hrvatsku.
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