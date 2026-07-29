Hrvatska poslala drugi kanader u Francusku

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen rekao je kako je sudjelovanje hrvatskih pilota, tehničara i zrakoplova Canadair CL-415 u gašenju požara u Francuskoj još jedna potvrda spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Republike Hrvatske da pruže pomoć saveznicima u kriznim situacijama i prirodnim katastrofama te je posadama poželio uspješno izvršavanje zadaća, siguran let i sretan povratak u Hrvatsku.