Plenković o kritikama paušalaca, iznajmljivača i trgovaca: Što da na 15 dana ukinemo sve mjere Vlade?

Osvrnuo se i na "minimalna" povećanja paušala na krevete u turizmu, naglasivši da se tu radi o godišnjem porezu koji je simboličan te predstavlja prihod lokalne zajednice, pa je na taj način i investicija u destinaciju. "Ne mislim da bi se zbog toga trebali previše opterećivati, drugo su nekakvi politikansko - politički pozadinski napori koji se onda tu koriste u medijskom prostoru. Ali ovo su minimalni zahvati koji idu za načelom pravednosti", poručio je Plenković.