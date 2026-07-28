Požari u Španjolskoj: Sánchez vidi "svjetlo na kraju tunela", ali stiže novi toplinski val

No, u utorak je na drugom dijelu zemlje preminula jedna žena koja je bila opečena u požaru blizu grada Almerije, u južnoj pokrajini Andaluziji. Nalazila se u bolnici u Sevilli gdje je uslijed teških opekotina umrla čime se broj smrtno stradalih u požarima ovog ljeta u Španjolskoj popeo na 14.