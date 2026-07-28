Ovalni ured u Washingtonu
Netanyahu stigao u Bijelu kuću. Sastanak je zatvoren, ali znamo glavne teme razgovora
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao je u Bijelu kuću, gdje bi se iza zatvorenih vrata u Ovalnom uredu trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Oglas
Riječ je o prvom susretu dvojice čelnika otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana. Očekuje se da će upravo taj sukob biti glavna tema razgovora, uz izraelski rat u Libanonu i pitanje razoružanja Hezbolaha, piše Al Jazeera.
Posjet se održava u trenutku kada je Benjamin Netanyahu suočen sa sve većim padom popularnosti u zemlji i inozemstvu te usred izvješća o zahlađenju odnosa s Donaldom Trumpom.
Sjedinjene Države i Iran u međuvremenu su obustavili recipročne međusobne vojne udare po načelu te ponovno pokrenuli mirovne pregovore.
Što je na dnevnom redu sastanka Netanyahua i Trumpa?
Sastanak u Ovalnom uredu zatvoren je za novinare, a službeni dnevni red nije objavljen.
Ipak, izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Danny Danon izjavio je novinarima uoči Netanyahuova dolaska u Bijelu kuću da će američko-izraelski rat protiv Irana biti glavna tema razgovora.
„Siguran sam da će to danas biti tema broj jedan na sastanku“, rekao je Danon.
Odgovarao je na pitanja očekuje li Izrael da će se dvojica čelnika usredotočiti na konkretne korake za okončanje ili smanjenje intenziteta rata protiv Irana.
Danon je rekao da je Izrael spreman za „različite scenarije“.
Prema riječima jednog dužnosnika Bijele kuće, među temama razgovora vjerojatno će biti i izraelski ratovi u Libanonu i Gazi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas