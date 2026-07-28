HITNA SE NIJE NI POJAVILA
Novi detalji brutalnog napada u Slavonskom Brodu, policija uhitila mlađu osobu
Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka brutalnog premlaćivanja mladića u središtu Slavonskog Broda, sestra napadnutog tvrdi da je njezin brat bio nasumična žrtva skupine mladića. Policijski službenici brodsko-posavske policije uhitili su mlađu osobu koju povezuju s pokušajem nanošenja teških tjelesnih ozljeda 31-godišnjaku
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Prema njezinim riječima, 30-godišnjak se u noći na nedjelju sam vraćao kući iz izlaska kada ga je skupina mladića počela provocirati u blizini zgrade Fine.
"Tvrdi da ih nije poznavao. Ignorirao ih je i rekao da ga puste na miru jer ide kući, ali su krenuli za njim. Pokušao je pobjeći, no pao je i tada su ga sustigli", ispričala je njegova sestra novinarki 24sata Danijeli Mikoli.
Dodaje da njezin brat nije pružao otpor te da je napadačima govorio da ga ne tuku jer se mora vratiti na posao u Njemačku.
"Vikao im je da ga ne tuku, ali oni su nastavili još jače. Jedan ga je udario nogom u glavu, nakon čega je izgubio svijest, a zatim je uslijedilo brutalno premlaćivanje", rekla je.
Policija stigla nakon 20 minuta, hitna se nije ni pojavila
Prema njezinim tvrdnjama, buku je čuo jedan od stanara koji je izašao iz kuće kako bi pomogao, nakon čega su se napadači razbježali. Cijeli događaj, kaže, snimila je 17-godišnja djevojka koja je pozvala policiju i hitnu pomoć.
Sestra tvrdi i da je policija na mjesto događaja stigla dvadesetak minuta nakon poziva, dok se hitna pomoć, prema njezinim riječima, nije pojavila. Policijski službenici potom su ozlijeđenog mladića odvezli u bolnicu.
Liječnici su utvrdili da nema teških unutarnjih ozljeda, no zadobio je posjekotinu iznad oka koja je zahtijevala šivanje, brojne hematome i ozljede glave.
"Ne može spavati i boji se izaći na ulicu"
"Stalno mu se vrti u glavi, sve ga boli i još je u šoku. Ne može spavati i boji se izaći na ulicu", ispričala je njegova sestra.
Obitelj je, kako navodi, odlučila ostati anonimna jer se boji mogućih posljedica, a tvrdi i da je glavni napadač policiji od ranije poznat zbog sličnih incidenata.
Policijski službenici brodsko-posavske policije uhitili su mlađu osobu koju povezuju s pokušajem nanošenja teških tjelesnih ozljeda 31-godišnjaku u Slavonskom Brodu.
Sumnjiče ga da je 26. srpnja u noćnim satima na ulici na području Slavonskog Broda, fizički nasrnuo na 31-godišnjaka zadavši mu više udaraca.
Lakše ozlijeđenom 31-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u bolnici u Slavonskom Brodu, izvijestila je u utorak policija. Policijski službenici u vezi navedenog nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje.
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