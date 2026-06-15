Detalji tragedije na magistrali: Mladi motociklist udario u automobil pa naletio na još dva vozila

"Potom je udario u stražnji lijevi bočni dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega u istom smjeru i usporavalo vožnju radi već zaustavljene kolone vozila ispred sebe. Nakon udara, motocikl se odbio i udario u osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka koje se kretalo iz suprotnog smjera, a potom i u osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka koje se u koloni kretalo ispred prvog udarenog vozila", stoji u priopćenju.