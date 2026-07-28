Kakva kriza? Kruzeri ruše rekorde: Putnika više nego ikad, zarade rastu

Industrija kruzera i dalje je vrlo osjetljiva na međunarodne krize. Nedavne napetosti na Bliskom istoku i problemi u Hormuškom tjesnacu prisilili su pojedine kompanije na promjene itinerara, dok su neki brodovi ostali blokirani u arapskim lukama. Dio putnika morao je biti vraćen kući zrakoplovima, što je brodarima stvorilo dodatne troškove.