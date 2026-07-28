održivost najveći izazov
Kakva kriza? Kruzeri ruše rekorde: Putnika više nego ikad, zarade rastu
Pandemija, ratovi i geopolitičke napetosti posljednjih su godina ozbiljno pogodili turističku industriju, no poslovanje kompanija za kružna putovanja pokazalo se iznenađujuće otpornim. Nakon kratkotrajnog pada tijekom pandemije, kruzeri ponovno bilježe rekordnu potražnju, a broj putnika i prihodi brodarskih tvrtki iz godine u godinu rastu.
Prema podacima Međunarodnog udruženja kruzerskih kompanija (CLIA), prošle je godine na kružna putovanja krenulo više od 37 milijuna ljudi diljem svijeta, što je najveći broj dosad. Ove godine očekuje se više od 38 milijuna putnika, dok bi do 2029. ta brojka mogla premašiti 42 milijuna, piše Deutsche Welle.
Odmor je posljednje na čemu ljudi štede
Stručnjaci smatraju da je jedan od razloga snažnog rasta promjena potrošačkih navika. Građani sve češće odgađaju kupnju automobila, namještaja ili odjeće, ali nisu spremni odreći se putovanja i novih iskustava.
Posebno se to vidi u Njemačkoj, koja je jedno od najvećih europskih tržišta za kružna putovanja. Unatoč usporavanju gospodarstva, broj njemačkih putnika na kruzerima nastavlja rasti.
Sve na jednom mjestu
Velika prednost kruzera je koncept "all inclusive". Smještaj, hrana, zabavni sadržaji, sportske aktivnosti i wellness nalaze se na jednom mjestu, dok putnici tijekom putovanja obilaze više destinacija bez potrebe za stalnim preseljenjem ili organizacijom prijevoza.
Današnja ponuda obuhvaća gotovo sve vrste putovanja – od povoljnih krstarenja do luksuznih aranžmana, od manjih brodova do divova koji mogu primiti više od 7.500 putnika. Postoje i specijalizirana krstarenja namijenjena obiteljima, samcima, ljubiteljima glazbe ili kulturnih sadržaja.
Najveće tržište i dalje su Sjedinjene Američke Države, gdje je prošle godine zabilježeno više od 20 milijuna putnika na oceanskim kruzerima. Njemačka je drugo najveće tržište, s gotovo tri milijuna putnika godišnje.
Najveća zarada nije od karata
Iako se čini da najveći prihod dolazi od prodaje putovanja, stručnjaci ističu da je stvarna zarada u dodatnim uslugama.
Izleti na kopnu, specijalizirani restorani, wellness centri, kasina, trgovine i prodaja pića donose brodarskim kompanijama znatno veće marže nego same karte. Budući da putnici većinu vremena provode na brodu, gotovo sva njihova potrošnja ostaje unutar sustava iste kompanije.
Takav poslovni model pokazao se iznimno isplativim. Primjerice, Royal Caribbean Group prošle je godine ostvario neto dobit veću od četiri milijarde dolara.
Nekoliko kompanija dominira tržištem
Svjetskim tržištem kruzera dominiraju tri američke kompanije – Carnival Corporation, Royal Caribbean Group i Norwegian Cruise Line.
Mnogi europski putnici nisu svjesni da su popularni brendovi poput AIDA Cruises ili Mein Schiff dio tih velikih međunarodnih grupacija. Dionice vodećih kompanija kotiraju na Njujorškoj burzi, a nakon velikog pada tijekom pandemijeIndustrija kruzera i dalje je vrlo osjetljiva na međunarodne krize.
Nedavne napetosti na Bliskom istoku i problemi u Hormuškom tjesnacu prisilili su pojedine kompanije na promjene itinerara, dok su neki brodovi ostali blokirani u arapskim lukama. Dio putnika morao je biti vraćen kući zrakoplovima, što je brodar ponovno bilježe snažan rast.
Ratovi mijenjaju rute, ali ne zaustavljaju industriju
Industrija kruzera i dalje je vrlo osjetljiva na međunarodne krize. Nedavne napetosti na Bliskom istoku i problemi u Hormuškom tjesnacu prisilili su pojedine kompanije na promjene itinerara, dok su neki brodovi ostali blokirani u arapskim lukama. Dio putnika morao je biti vraćen kući zrakoplovima, što je brodarima stvorilo dodatne troškove.
Rast cijena goriva također povećava troškove poslovanja, zbog čega su mnoga planirana krstarenja prema Perzijskom zaljevu privremeno otkazana.
Prednost kruzera u odnosu na klasične turističke destinacije ipak je njihova fleksibilnost. Za razliku od hotela koji su vezani uz jednu lokaciju, brodovi se mogu relativno brzo preusmjeriti na druga tržišta. Zbog toga najveći dio kompanija fokus zadržava na najtraženijim rutama – Karibima, Sredozemlju i Baltičkom moru.
Novi brodovi stoje i do dvije milijarde dolara
Unatoč dobrim poslovnim rezultatima, industriju očekuju veliki izazovi. Kompanije još uvijek otplaćuju dugove nastale tijekom pandemije, dok istodobno ulažu goleme iznose u nove brodove.
Izgradnja jednog kruzera najnovije generacije danas stoji između 1,5 i dvije milijarde dolara, što predstavlja jedno od najvećih ulaganja u turističkoj industriji.
Istodobno raste pritisak na poboljšanje radnih uvjeta posade te na poštivanje strožih ekoloških standarda. Sve više novih brodova koristi ukapljeni prirodni plin (LNG) ili druga goriva s manjim emisijama štetnih plinova, a brodarske kompanije ulažu i u nove tehnologije kako bi zadovoljile sve strože propise u europskim i svjetskim lukama.
Stručnjaci smatraju da će održivost postati jedan od ključnih izazova industrije. Iako putnici podržavaju ekološki prihvatljivija rješenja, većina njih još uvijek nije spremna platiti znatno višu cijenu za održivije kružno putovanje, što kompanijama otežava povrat velikih ulaganja u zelene tehnologije.
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