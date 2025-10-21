Oglas

Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu

N1 Info
21. lis. 2025. 12:54
Temeljem zaprimljene dojave policijski službenici su sinoć u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje.

Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja, naveli su iz PU karlovačke.

Uskoro opširnije

karlovac

