proveden očevid
Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu
21. lis. 2025. 12:54
Temeljem zaprimljene dojave policijski službenici su sinoć u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje.
Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja, naveli su iz PU karlovačke.
Uskoro opširnije
