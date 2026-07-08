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PULA

Muškarac smrtno stradao u požaru stana

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Hina
|
08. srp. 2026. 18:42
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policijapuz
PUZ, Ilustracija

Jedna je osoba smrtno je stradala u požaru koji je u srijedu poslijepodne izbio u jednom stanu u Koparskoj ulici u Puli, potvrdila je istarska policija.

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Policija je oko 14:20 zaprimila dojavu o požaru u stanu na šestom katu zgrade u Koparskoj ulici u Puli, zbog čega su na mjesto događaja izašli vatrogasci s dva vozila, Hitna pomoć i policija.

U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu.

Vatrogasci su brzom intervencijom požar stavili pod nadzor a policijski službenici obavljaju očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti koje su dovele do požara.

Teme
policija požar pula

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