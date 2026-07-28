NOVI UDAR NA NOVČANIKE
Cijene opet divljaju: Kilogram rajčice statusni simbol, povrće skuplje od mesa
Novi skok cijena goriva donosi i novi udarac na džepove građana. Trgovci i logističari već najavljuju lančano poskupljenje hrane na policama i više od 5 posto, pravdajući to skupljim transportom i višom cijenom energenata. Sindikati i udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da je gorivo često tek izgovor za umjetno dizanje marži i lov u mutnom. Jesu li nova poskupljenja opravdana i gdje je granica, istražila je naša Nataša Vidaković
Tikvice dva, odnosno mrkva 2,50 eura, krastavac za pet, a ljutika i po osam eura po kilogramu ili pak rajčica po sedam eura. Cijene na zagrebačkom Dolcu nemilosrdne su prema novčanicima građana.
Pitali smo prodavača iz Donje Zeline Senada Hujića zašto je kod njega rajčica po sedam, a kod drugih po dva eura.
"Zato što je to od sjemenke do gotovog proizvoda, ne koristi se ništa što je štetno za ljude. Znači mi smo službeno certificirani ((op.a. podiže certifikat sa štanda)) ekološki proizvođači", ističe Hujić.
Kušali smo njegovu rajčicu i doista je drukčija nego u trgovinama, onako mesnata.
Rajčica kao statusni simbol
Kilogram rajčice postao je statusni simbol, a kupci, iako vjerni kvaliteti provjerenih trgovaca - sve teže podnose neizvjesnost novih poskupljenja.
Đurđica iz zagreba kaže nam da jako puno troši na hranu.
"Pa nekih 700, 800 eura. Jako puno. To je doručak, ručak večera, mliječni proizvodi, voće, povrće. Mesa najmanje, ali je povrće i voće jako skupo", naglašava.
Prodavačica na tržnici Katarina kaže kako mora rušiti cijene jer ljudi ne kupuju.
"Sve pada. Nemam kome prodati pa moram dati jeftinije. Sad drže cijene po 10 eura kilu graha ovoga, a ja dam po osam. Kad ne ide - ne ide, moram dat kak' ide!", napominje.
Tradicionalni nedjeljni ručak tako dobiva potpuno novu matematiku. Kilogram svinjskog buta od četiri do pet eura, pa čak i domaća kokoš na akciji za dva, postali su jeftiniji od povrća na tržnici.
Novi udar na novčanike
I dok su građani već "do grla" u troškovima, stiže novi udar na novčanike. Skok cijena goriva ponovno ljulja ionako nestabilne police s hranom. Svaki cent više na benzinskim crpkama, na blagajnama trgovina ekspresno se pretvara u eure.
"Bilo je govora da će dizel ići gore 22 centa, onda su izlazile nekakve prognoze, sad je išao 16 centi, sad su prognoze nekakve druge. Teško je prognozirati koliko će to u postotku ići, ali za očekivati je da će ići, a da li će to biti do 5 posto ili će možda biti više, to ćemo vidjeti", rekao je Mirko Budimir iz Udruge trgovine HUP-a.
Umjetno pumpanje trgovačkih marži
Udruge za zaštitu potrošača u tome vide samo paravan. Smatraju da se skuplji prijevoz koristi za umjetno pumpanje trgovačkih marži.
"Mene je prošli tjedan nazvala jedna gospođa iz jednog dalmatinskog grada i tužila se na mahune koje koštaju 10 eura. I onda smo išli računati. 10 eura je 2 posto od medijalne mirovine koja iznosi 504 eura. Računali smo kad bi recimo premijer plaćao 2 posto od svoje plaće od 6 i pol tisuća ili saborski zastupnici od 4 i pol tisuće, onda bi premijerova kila mahuna bila 130 eura, a saborskim zastupnicima bi bila 90 eura. pa kad bi oni toliko platili onda bi netko možda vodio računa o cijenama u Hrvatskoj", ističe Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.
Hrana postaje luksuz
Vladine mjere i zamrzavanja cijena naftnih derivata te određenih namirnica očito imaju svoj limit. Dok se lanci proizvodnje i distribucije pravdaju troškovima, račun na blagajnama ostaje isti – svakim danom sve veći. Građani su ponovno ostavljeni da sami pronađu formulu kako platiti hranu koja polako postaje luksuz.
Više pogledajte u prilogu naše Nataše Vidaković.
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