Cijene opet divljaju: Kilogram rajčice statusni simbol, povrće skuplje od mesa

"Mene je prošli tjedan nazvala jedna gospođa iz jednog dalmatinskog grada i tužila se na mahune koje koštaju 10 eura. I onda smo išli računati. 10 eura je 2 posto od medijalne mirovine koja iznosi 504 eura. Računali smo kad bi recimo premijer plaćao 2 posto od svoje plaće od 6 i pol tisuća ili saborski zastupnici od 4 i pol tisuće, onda bi premijerova kila mahuna bila 130 eura, a saborskim zastupnicima bi bila 90 eura. pa kad bi oni toliko platili onda bi netko možda vodio računa o cijenama u Hrvatskoj", ističe Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.