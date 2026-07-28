UN pronašao gotovo četiri tone eksploziva nakon povlačenja izraelske vojske iz dijela Libanona

UNIFIL ističe da je do otkrića došlo tijekom pojačanih ophodnji i aktivnosti čišćenja terena nakon nedavnog smanjenja nasilja na jugu Libanona, gdje neeksplodirana ubojna sredstva i drugi opasni materijali koje je iza sebe ostavila okupacijska izraelska vojska i dalje predstavljaju prijetnju mirovnjacima i civilima koji se vraćaju svojim domovima.