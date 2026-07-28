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UNIFIL

UN pronašao gotovo četiri tone eksploziva nakon povlačenja izraelske vojske iz dijela Libanona

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Hina
|
28. srp. 2026. 22:10
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A resident walks past Lebanese army vehicle after returning to Zawtar al-Gharbiyeh, a village in southern Lebanon, following the deployment of Lebanese soldiers
REUTERS/Zohra Bensemra

Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) pronašle su gotovo četiri tone eksplozivnog materijala, uglavnom spojeva amonijeva nitrata, u napuštenim spremnicima u blizini pograničnog mjesta Houla na jugu Libanona, priopćio je UNIFIL u utorak.

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Mirovnjaci su tijekom rutinskog pregleda u napuštenoj zgradi pronašli 385 spremnika s eksplozivnim materijalom. Nakon procjene rizika, stručnjaci UNIFIL-a za uklanjanje eksplozivnih sredstava na mjestu su neutralizirali materijal i uklonili opasnost, navodi se u priopćenju.

"Svaka sigurno uklonjena eksplozivna prijetnja pridonosi sigurnijim uvjetima za naše operacije i dugoročnoj stabilnosti na jugu Libanona", rekao je zapovjednik misije UNIFIL-a general-bojnik Diodato Abagnara.

UNIFIL ističe da je do otkrića došlo tijekom pojačanih ophodnji i aktivnosti čišćenja terena nakon nedavnog smanjenja nasilja na jugu Libanona, gdje neeksplodirana ubojna sredstva i drugi opasni materijali koje je iza sebe ostavila okupacijska izraelska vojska i dalje predstavljaju prijetnju mirovnjacima i civilima koji se vraćaju svojim domovima.

Objava dolazi nekoliko dana prije šeste godišnjice eksplozije u bejrutskoj luci, u kojoj je 4. kolovoza 2020. poginulo više od 220 ljudi nakon detonacije oko 2750 tona nepropisno uskladištenog amonijeva nitrata, što je razorilo velik dio libanonske prijestolnice.

A Lebanese army officer carries an empty shell casing found in a field belonging to a farmer who said it was bulldozed by the Israeli army in Zawtar al-Gharbiyeh
REUTERS/Zohra Bensemra
Teme
bejrutska eksplozija eksplozivni materijal izrael južni libanon uklanjanje eksplozivnih sredstava unifil

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