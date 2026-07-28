Zašto je pokušaj Zelenskog da spoji ratove u Ukrajini i Iranu — opasan

Ta je razlika važna. Ako se ta dva rata spoje u jedan sukob, Ukrajina više neće biti tek primatelj američke vojne pomoći, nego izravni sudionik američkog rata protiv Teherana. Istodobno, Sjedinjene Države više ne bi bile samo glavni opskrbljivač Ukrajine oružjem, nego aktivni sudionik rata protiv Rusije u sukobu koji bi se protezao od Crnog do Kaspijskog mora.