Deir al-Balah
VIDEO / Izrael raketirao džamiju u Gazi, pojačao napade diljem okupirane Zapadne obale
Izraelski zračni udar pogodio je džamiju u Deir al-Balahu u Pojasu Gaze, čime se nastavljaju napadi na muslimanska svetišta diljem okupiranih palestinskih područja
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"Upravo prije nekoliko trenutaka izraelska je vojska granatirala džamiju u Deir al-Balahu. Dok izraelski doseljenici pale džamije na Zapadnoj obali, izraelska vojska bombardira i uništava džamije u Gazi", napisao je palestinski novinar iz inicijative Irbak.
قبل قليل قصف الجيش الإسرائيلي مسجداً في دير البلح؛ فبينما يحرق المستوطنون الإسرائيليون المساجد في الضفة الغربية، يقصف الجيش الإسرائيلي المساجد ويدمرها في غزة.— Tamer | تامر (@tamerqdh) July 28, 2026
هم متفاهمون في حربهم الدينية، ونحن متفرقون متشتتون في التصدي لها . pic.twitter.com/M6gNZYSnGm
"Oni su ujedinjeni u svom vjerskom ratu, dok smo mi podijeljeni i raspršeni u suočavanju s njime", dodao je.
Vijest dolazi dan nakon što je Al Jazeera pisala o pojačanim napadima IDF-a i izraelskih doseljenika u okupiranoj Zapadnoj obali, gdje su napadnute i vandalizirane dvije džamije.
Izraelski doseljenici i vojska upali u više mjesta na okupiranoj Zapadnoj obali
Skupine izraelskih snaga i ilegalnih izraelskih doseljenika napale su više mjesta u guvernatu Ramallah i al-Bireh na okupiranoj Zapadnoj obali, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa.
Jedna skupina uz pomoć buldožera upala je u grad Beituniju, zapadno od Ramallaha, dok su se druge okupile u Deir Jariru na istoku te u selu Rantis na zapadu.
Izraelske snage okupile su se i u blizini mjesta al-Mughayyir, sjeveroistočno od Ramallaha, te napale skupinu Palestinaca u selu Beitillu.
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