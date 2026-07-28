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Deir al-Balah

VIDEO / Izrael raketirao džamiju u Gazi, pojačao napade diljem okupirane Zapadne obale

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N1 Info
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28. srp. 2026. 22:33
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gaza džamija idf
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Izraelski zračni udar pogodio je džamiju u Deir al-Balahu u Pojasu Gaze, čime se nastavljaju napadi na muslimanska svetišta diljem okupiranih palestinskih područja

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"Upravo prije nekoliko trenutaka izraelska je vojska granatirala džamiju u Deir al-Balahu. Dok izraelski doseljenici pale džamije na Zapadnoj obali, izraelska vojska bombardira i uništava džamije u Gazi", napisao je palestinski novinar iz inicijative Irbak.

"Oni su ujedinjeni u svom vjerskom ratu, dok smo mi podijeljeni i raspršeni u suočavanju s njime", dodao je.

Vijest dolazi dan nakon što je Al Jazeera pisala o pojačanim napadima IDF-a i izraelskih doseljenika u okupiranoj Zapadnoj obali, gdje su napadnute i vandalizirane dvije džamije.

Izraelski doseljenici i vojska upali u više mjesta na okupiranoj Zapadnoj obali

Skupine izraelskih snaga i ilegalnih izraelskih doseljenika napale su više mjesta u guvernatu Ramallah i al-Bireh na okupiranoj Zapadnoj obali, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa.

Jedna skupina uz pomoć buldožera upala je u grad Beituniju, zapadno od Ramallaha, dok su se druge okupile u Deir Jariru na istoku te u selu Rantis na zapadu.

Izraelske snage okupile su se i u blizini mjesta al-Mughayyir, sjeveroistočno od Ramallaha, te napale skupinu Palestinaca u selu Beitillu.

Teme
cionizam džamije gaza genocid u gazi izraelska vojska izraelski doseljenici zapadna obala

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