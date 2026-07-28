ENERGETSKI STRUČNJAK
Štern za N1: Pitanje je dana kada će Europa opet početi uvoziti ruski plin
Nakon ovotjednog poskupljenja goriva, drastičnijeg od prethodnog, gost Nine Kljenak u Novom danu televizije N1 bio je stručnjak za energetiku i nekadašnji ministar gospodarstva Davor Štern.
Govoreći o razlozima poskupljenja goriva, kazao je kako su "isti kao i prije".
"Malo je veći skok cijena jer je nakon 60 dana primirja na Bliskom istoku došlo do toga da su - reći ću to tako - pregovori nastavljeni sukobima. No ti su sukobi protekla tri dana prestali pa je cijena barela nafte pala za 10 dolara", kazao je Štern.
Nepredvidivo kretanje cijena nafte
Kretanja cijena nafte, kaže, jako je teško predvidjeti baš kao i kretanje političkih prilika na Bliskom istoku.
"Ovo što se događa na neki način budi optimizam jer je Donald Trump krenuo u široku ofenzivu. On danas prima i Benjamina Netanyahua i Volodimira Zelenskog s dva različita svjetska žarišta koja se nikako ne gase, a diktiraju cijene goriva. Moramo to promatrati u tom kontekstu."
Istodobno, Europska unija je, smatra Štern u energetskom smislu izgubila upravljanje nad sustavom.
"EU više nitko ništa ne pita, kao što ni Ujedinjene nacije nitko ništa ne pita kao da više ne postoje", dodao je.
Raste uvoz ruskog ukapljenog plina u Europu
Nadovezujući se na njegovu misao, Nina Kljenak je pitala Šterna o neprincipijelnosti pojedinih zemalja kada je u pitanju kupovina nafte i plina iz Rusije koja je službeno pod sankcijama. Štern je na to kazao kako se proteklih mjeseci uvoz ukapljenog plina iz Rusije u Europu povećao za 18 posto.
"Nema principijelnosti, svatko gleda svoj interes. Pitanje je dana kada će Europa opet početi uvoziti ruski zemni plin koji stiže cjevovodima. Bliži se zima, a situacija u cijeloj Europi nije dobra jer su sva skladišta plina ispod razine popunjenosti. Katar (koji je jedan od većih izvoznika ukapljenog plina u Europu, nap.a.) ima oštećene proizvodne pogone i odsječen je za transport blokadom Hormuškog tjesnaca. Ova zima za Europu će biti zima realnog povratka na stare izvore. Najprije na ruski ukapljeni plin, a potom i zemni plin."
"EU će postati realna kada u Bruxellesu netko ugasi grijanje "
Kako će to svojim građanima predstaviti vlasti vodećih europskih zemalja, u prvom redu Francuske - pitala je voditeljica Kljenak na što je Štern kazao kako je Francuska manje ovisna o plinu od ostalih članica EU-a jer je pametnom politikom zadržala sve svoje nuklearne reaktore.
"Francuska nije kao Njemačka koja je bezglavo zatvorila sva svoja nuklearna postrojenja, a koja su bila u jako dobrom stanju. Rezultat toga je da će Njemačka morati prva okrenuti se uvozu ruskog plina. Mislim da će Europa postati realna onoga dana kada netko u Bruxellesu zatvori grijanje u sjedištu Europske unije", rekao je Štern dodavši kako je energetska politika EU-a stihijska.
A na pitanje kakva je u tim okvirima naša energetska politika, Štern je kazao kako Hrvatska kao najmlađa članica pokušava biti poštena i prilagoditi se temeljnim vrijednostima EU-a, ali Europa to ne vidi i ne osjeća.
"Ono što Vlada radi s cijenama goriva je dobro i pokazuje socijalnu osjetljivost, samo je pitanje do koje granice će ići. I zašto radimo ono što drugi ne rade? To iskonsko poštenje se rastapa i svatko gleda svoje interese."
"Hrana postaje oružje, a mi se razoružavamo"
Voditeljica i gost dotaknuli su se i pitanja cijena hrane u Hrvatskoj. Štern smatra da će one rasti, ali ne zbog rasta cijena goriva.
"Spomenuo sam da je proteklih dana nafta pala na deset dolara po barelu. Vrlo je teško da takva volatilnost cijena goriva može u velikoj mjeri utjecati na cijenu poljoprivrednih dobara i robe široke potrošnje."
On problem vidi na drugoj strani.
"Naša poljoprivredna proizvodnja sve je manja, a neorganiziranost sve veća. Mali OPG-ovi u današnjem svijetu udruživanja ne mogu imati proizvodnju kakvu imaju veliki prostori u Europi, a kamoli u Americi. Kod nas svaki seljak mora imati svoj kombajn, svoj traktor, a za njih treba gorivo."
Štern smatra kako bi trebalo okrupnjivati poljoprivredne površine i potaknuti OPG-ove na ujedinjavanje u neke nove oblike zadruga, a ne da svaki bude za sebe.
"Cijeli svijet je organiziran u kooperative, a mi bježimo od toga. Jednoga dana politika će to morati riješiti i presjeći. Uvozimo sve više hrane koja će jednoga dana postati oružje, a mi se razoružavamo i ne vodimo računa", zaključio je Štern gostujući u Novom danu na N1.
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