Štern za N1: Pitanje je dana kada će Europa opet početi uvoziti ruski plin

"Nema principijelnosti, svatko gleda svoj interes. Pitanje je dana kada će Europa opet početi uvoziti ruski zemni plin koji stiže cjevovodima. Bliži se zima, a situacija u cijeloj Europi nije dobra jer su sva skladišta plina ispod razine popunjenosti. Katar (koji je jedan od većih izvoznika ukapljenog plina u Europu, nap.a.) ima oštećene proizvodne pogone i odsječen je za transport blokadom Hormuškog tjesnaca. Ova zima za Europu će biti zima realnog povratka na stare izvore. Najprije na ruski ukapljeni plin, a potom i zemni plin."