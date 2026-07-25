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OPASNOST OD PONAVLJANJA DJELA

Muškarcu određen istražni zatvor zbog davanja droge 36-godišnjaku koji je preminuo

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Hina
|
25. srp. 2026. 12:42
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policijapuz
PUZ, Ilustracija

Zadržavanje u istražnom zatvoru određeno je 52-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog sumnje da je dao na korištenje drogu 36-godišnjaku kojem je potom pozlilo te je umro, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

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ŽDO u Rijeci je, po primanju kaznene prijave PU primorsko-goranske za kažnjivo djelo omogućavanja trošenja droge, ispitalo osumnjičenog.

Tereti ga se da je u četvrtak, 23. srpnja, u svom stanu na području Rijeke, dao i omogućio 36-godišnjem hrvatskom državljaninu zasad nepoznatu drogu. 36-godišnjak je nakon konzumacije ubrzo umro.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložilo da se osumnjičenog zadrži u istražnom zatvoru radi sprečavanja utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kažnjivog djela, što je sudac istrage i prihvatio, navodi ŽDO u Rijeci.

Teme
droga istražni zatvor policija rijeka

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