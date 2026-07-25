Muškarcu određen istražni zatvor zbog davanja droge 36-godišnjaku koji je preminuo

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložilo da se osumnjičenog zadrži u istražnom zatvoru radi sprečavanja utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kažnjivog djela, što je sudac istrage i prihvatio, navodi ŽDO u Rijeci.