Oglas

vozače dočekali natpisi

Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama

author
Hina
|
24. srp. 2026. 16:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
14.04.2026., Sibenik - Vlada ce ovaj tjedan uvesti plivajuci PDV na godrivo kako bi dodtano mogla utjecati na cijene goriva i naftnih derivata. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe, izvijestila je ta kompanija u petak, na isti potez odlučio se i Petrol.

Oglas

"Kao odgovoran opskrbljivač, Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima", kaže se u Ininoj obavijesti.

Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila.

Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca, kažu u Ini.

Napominju da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te Ina ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja.

Ina pomno prati razvoj situacije na međunarodnom energetskom tržištu i kretanja potražnje na svojim maloprodajnim lokacijama. Svoju će maloprodajnu politiku i operativne mjere, uključujući i predmetno ograničenje od 300 litara, prilagođavati okolnostima", kaže se u obavijesti, uz zahvalu kupcima na razumijevanju i suradnji.

Ograničenje točenja do 300 litara dolazi uoči očekivanog povišenja najveće maloprodajne cijene goriva, o čemu bi vlada trebala odlučliti u ponedjeljak, a nove cijene važile bi u iduća dva tjedna tj. od utorka.

Obavijest o ograničenju točenja do 300 litara dočela je i kupce na Petrolovim postajama.

Prema pisanju medija, eurosuper 95 trebao bi stajati 1,65 eura po litri što je poskupljenje od 11 centi; eurodizel 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centa), a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri što je 24 centa više nego sada.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ