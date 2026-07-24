Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama

Prema pisanju medija, eurosuper 95 trebao bi stajati 1,65 eura po litri što je poskupljenje od 11 centi; eurodizel 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centa), a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri što je 24 centa više nego sada.